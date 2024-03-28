Маск: все платные пользователи Х получат доступ к чат-боту Grok на этой неделе

Илон Маск объявил о том, что чат-бот Grok, разработанный компанией XAI, станет доступен для всех платных пользователей X.

Ранее эта возможность была предоставлена только пользователям с подпиской Premium+. Теперь подписчики Premium также смогут воспользоваться Grok. Данное обновление поможет привлечь новых пользователей и поспорить с другими популярными чат-ботами, такими как ChatGPT и Claude.

В то же время, платформа X теряет популярность среди пользователей, а рекламодатели уходят, поэтому компания вынуждена активно бороться за каждого пользователя и конкурировать с другими соцсетями.

В начале марта компания XAI, принадлежащая Илону Маску, решила открыть исходный код своей превосходной языковой модели Grok. Теперь глава X заявил, что чат-бот Grok станет доступен для подписчиков с подпиской Premium, а не только для тех, кто использовал более высокий уровень подписки Premium+, как раньше.

Не сообщается точная дата, когда чат-бот станет доступен для пользователей X, но Маск заверил, что это произойдет позднее на этой неделе.

Подписка X Premium является подпиской среднего уровня и стоит от 8 до 84 долларов в год. Ранее Grok был доступен только для подписчиков Premium+, которые платили 16 долларов в месяц или 168 долларов в год.

Чат-бот Grok может заинтересовать единомышленников Маска и активных пользователей X, так как он будет отвечать на вопросы по темам, которые обычно недоступны для других чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как заговоры или спорные политические идеи.

Он также будет отвечать на вопросы с некоторым бунтарским характером, как говорит сам Маск. Grok имеет доступ к реальным данным X в режиме реального времени, что недоступно у конкурентов.

Такой шаг может означать желание прямой конкуренции с другими популярными чат-ботами, такими как ChatGPT от OpenAI или Claude от Anthropics. Однако это также может свидетельствовать о попытке X увеличить количество своих подписчиков.

Платформа X все меньше привлекает пользователей, и ей трудно удержать существующих. Согласно данным Sensor Tower, использование X в США снизилось на 18% по сравнению с прошлым годом к началу февраля и на 23% с момента приобретения Маском.

Следует также отметить, что война Маска с рекламодателями, возможно, нанесла ущерб перспективам компании в сфере доходов. Согласно отчету Sensor Tower, 75 из 100 крупнейших рекламодателей в США на октябрь 2022 года перестали тратить рекламный бюджет на платформу X.

Предоставление доступа к чат-боту с искусственным интеллектом может помочь удержать пользователей X на платформе и предотвратить их уход к другим платформам, таким как децентрализованный Mastodon и Bluesky, или Threads.

Последняя быстро набирает популярность благодаря ресурсам Meta и на данный момент имеет более 130 миллионов пользователей в месяц по состоянию на четвёртый квартал 2023 года.

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