Население Канады – только цифры

Согласно отчету Статистического управления Канады, эмиграция из нашей страны достигла необычно высокого уровня в третьем квартале 2023 года.

В течение этого квартала эмиграция выросла на 3% и достигла отметки в 32 026 человек. За последние 73 года наблюдалось только несколько кварталов, когда отток жителей был еще более высоким – это было в 2016, 1967 и 1965 годах.

Представители управления объяснили, что эта тенденция не нова: высокие темпы эмиграции из Канады были зафиксированы в 2016 году, и с тех пор эта тенденция только укрепляется.

С начала этого года 74 017 канадцев переехали в другие страны на постоянное место жительства. Это составляет 79% от общего числа эмигрантов в прошлом году.

Отток населения часто игнорируется из-за высоких темпов иммиграции. Канадское правительство активно привлекает иммигрантов, и население страны продолжает расти.

Однако авторы издания Better Dwelling задаются вопросом: если люди, хорошо знакомые с Канадой, не видят в этой стране достаточно возможностей, насколько долго Канада сможет привлекать иммигрантов?

Это подобно компании, которая выпускает кредитные карты, но не обращает внимания на уход клиентов, пока приток новых клиентов превосходит уходящих. В определенный момент такая компания может приобрести негативную репутацию, которая послужит предупреждением для потенциальных клиентов.

Канада, возможно, достигла этой точки, так как количество заявок на получение разрешений на учебу резко сократилось, что указывает на неравномерный рост населения в будущем. Экономическое положение тоже порой отпугивающее и противоречивое.

Авторы Better Dwelling отмечают, что в отличие от компании, подобно финансовой, страна не может просто закрыться, когда достигает такой точки. А если отток будет постоянно увеличиваться?

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