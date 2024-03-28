Компании взяли на себя другие долги, чтобы претендовать на федеральное прощение

Около 200000 малых предприятий взяли на себя новые долги, чтобы получить простительную часть своих кредитов на борьбу с пандемией от федерального правительства, сообщила Канадская федерация независимого бизнеса (CFIB).

Многие предприятия взяли кредиты частных банков под высокие проценты, чтобы погасить достаточную сумму кредитов на счет канадского чрезвычайного бизнес-счета (CEBA), чтобы претендовать на частичное прощение кредита, заявил во вторник президент CFIB Дэн Келли.

По его словам, для некоторых выполнение новых платежных обязательств станет проблемой.

«Это создало настоящее ограничение для бизнеса», — сказал г-н Келли в интервью.

Во многом они делают это с приставленным к виску пистолетом, потому что у них не было выбора в доступе к этой возмещаемой доле».

Федеральное правительство предоставило беспроцентные кредиты на сумму до 60 000 долларов США, чтобы помочь предприятиям и некоммерческим организациям пережить остановки и спад экономики, связанные с пандемией.

Право на прощение имели предприятия, досрочно погасившие необходимую часть кредита.

Те, кто пропустил срок, потеряли погашаемую часть, а их долг был конвертирован в трехлетний кредит с процентной ставкой 5% годовых.

Срок погашения CEBA продлевался дважды, поскольку предприятия, столкнувшиеся с высокой инфляцией и замедлением экономики, изо всех сил пытались найти наличные деньги; наконец, срок его действия истек 18 января.

Однако предприятиям была предоставлена ​​специальная отсрочка до 28 марта для рефинансирования своих кредитов в финансовых учреждениях.

По мере приближения крайнего срока в четверг, по словам г-на Келли, некоторые в его организации начинают беспокоиться все больше.

«Мы начинаем получать много звонков от владельцев бизнеса, которые все еще испытывают панику, связанную с CEBA», — сказал Келли.

Согласно правительственной базе данных CEBA, более 28% предприятий полностью погасили свои кредиты.

Из оставшихся 65% планируют полностью погасить кредит к концу 2026 года.

Г-н Келли сказал, что, по его мнению, владельцы бизнеса, находящиеся на грани дефолта, скорее всего, будут платить только проценты и не смогут выполнить свои обязательства.

«Это должно стать сигналом тревоги для государственных политиков», — сказал он, поскольку многие малые предприятия сталкиваются с банкротством.

В прошлом месяце Управление суперинтенданта по банкротству заявило, что количество дел о несостоятельности, поданных канадскими компаниями в 2022 году, выросло на 37,2% по сравнению с 2021 годом.

Ассоциация малого бизнеса призывает Оттаву предоставить частичное прощение предприятиям в течение следующих трех лет, когда они начнут возвращать свой капитал.

Она также призывает банки проявлять сострадание к предприятиям, желающим рефинансироваться.

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