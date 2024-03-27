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Пустующая квартира в Квебеке - сегодня редкость.

Первые покупатели дома – кто они?

Olga Ouspenski Мар 27, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Первые покупатели дома – кто они? отключены 66 Просмотров

Новое исследование показало, что за последние два года около трети респондентов переехали на новое место жительство, большинство из которых были покупателями жилья впервые.

Опрос от LowestRates.ca, опубликованный в среду, показал, что за последние два года переехали 36% респондентов, 22% из которых были покупателями впервые, что свидетельствует о “значительном росте” по сравнению с 11% покупателей, впервые совершивших покупку годом ранее.

Лия Златкин, лицензированный ипотечный брокер и эксперт компании LowestRates.ca, заявила в четверг в своем заявлении, что, по ее мнению, покупатели, впервые приобретающие жилье, решили дождаться “нормализации” пандемии COVID-19, прежде чем покупать дом.

“Покупатели-новички обычно больше нервничают перед покупкой своего первого дома, поэтому они ждали. Именно тогда мы увидели, как происходит безумие покупателей”, – сказала она.

Другие результаты включали в себя то, что 37% респондентов приобрели дом большей площади в период с 2022 по 2024 год, что на 14% больше по сравнению с периодом с 2021 по 2023 год.

“Что касается тех, кто приобрел дом побольше, семьи начали расширяться и нуждались в улучшении своих площадей. Они ждали нормализации ситуации на рынке, что привело к отложенному спросу”, – сказала Златкин.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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