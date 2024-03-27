Первые покупатели дома – кто они?

Новое исследование показало, что за последние два года около трети респондентов переехали на новое место жительство, большинство из которых были покупателями жилья впервые.

Опрос от LowestRates.ca, опубликованный в среду, показал, что за последние два года переехали 36% респондентов, 22% из которых были покупателями впервые, что свидетельствует о “значительном росте” по сравнению с 11% покупателей, впервые совершивших покупку годом ранее.

Лия Златкин, лицензированный ипотечный брокер и эксперт компании LowestRates.ca, заявила в четверг в своем заявлении, что, по ее мнению, покупатели, впервые приобретающие жилье, решили дождаться “нормализации” пандемии COVID-19, прежде чем покупать дом.

“Покупатели-новички обычно больше нервничают перед покупкой своего первого дома, поэтому они ждали. Именно тогда мы увидели, как происходит безумие покупателей”, – сказала она.

Другие результаты включали в себя то, что 37% респондентов приобрели дом большей площади в период с 2022 по 2024 год, что на 14% больше по сравнению с периодом с 2021 по 2023 год.

“Что касается тех, кто приобрел дом побольше, семьи начали расширяться и нуждались в улучшении своих площадей. Они ждали нормализации ситуации на рынке, что привело к отложенному спросу”, – сказала Златкин.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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