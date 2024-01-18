Как лучше продавать дом: самому или через риелтора?

Когда мне звонит хозяин дома и просит меня оценить его дом / кондо/ 8-плекс и т.д., я нахожу проданные за год аналогичные дома в этом же районе и могу с точностью до 5000$ сказать, за сколько этот дом может быть продан.

Иногда я слышу такой ответ : » Я перекрасил стены в прошлом году и поэтому теперь мой дом стоит на 50тысяч $ больше, чем Вы мне его оценили. Если Вы не беретесь его продавать за цену, которую я хочу, я сам его продам за эти деньги на DUPROPRIO!»

Через пол-года этот продавец звонит мне или другому риелтору и я вижу этот дом, выставленный на риелторском сайте www.centis.ca . По статистике ассоциации риелторов 80% домов с DUPROPRIO в итоге продаются через риелторов.

Четыре основных аргумента DUPROPRIO, которые ошибочны :

1. Я знаю свой дом лучше, чем риелтор…

Да, насчет дома – возможно. Но насколько хорошо вы знаете свой квартал, свой город, его достоинства и недостатки? А муниципальные законы и правила? Что насчет тенденций на рынке жилья, экономической ситуации, постоянно меняющихся запросах покупателей? “Каждый кулик свое болото хвалит” – гласит народная мудрость. Хозяин дома очень часто склонен завышать его стоимость, что делает продажу маловероятной.

2. DUPROPRIO оказывает профессиональные услуги…

По определению ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ услуги оказываются ПРОФЕССИОНАЛАМИ. Профессионалом по продаже недвижимости является человек, закончивший курсы риелторов, сдавший экзамены, получивший лицензию, платящий страховку своей профессиональной деятельности. Все профессиональные риелторы обязаны периодически проходить курсы повышения квалификации, чтобы быть в курсе последних изменений в законодательстве. А все для чего – для защиты прав потребителей, т.е. продавцов и покупателей недвижимости! Хоть я и не могу проверить лично, все-таки я очень сомневаюсь, что все телефонисты DUPROPRIO закончили курсы риелторов и являются членами OACIQ. А когда люди не являются профессионалами, появляется термин “COATCH EN IMMOBILIER”, что-то типа “консультант по недвижимости”. У меня лично сразу возникают ассоциации с “COATCH EN FINANCE” – непрофессионалы в финансах, “CAOTCH JURIDIQUE” – псевдо-адвокаты, “COATCH EN SANTÉ” – целители всех мастей и т.д. Куда зачастую заводят советы таких консультантов, мы все знаем много примеров, иногда очень печальных.

3. DUPROPRIO сэкономит вам деньги…

Минимум 700$ за базовый пакет услуг. Деньги нужно платить ДО ПРОДАЖИ независимо от того, продали вы дом или нет.

А как же свобода выбора?

Да, мы живем в свободном обществе, и свобода выбора является неотъемлемым правом. Главное, о чем нужно помнить, что выбор должен быть осознанным. Можно понадеяться на “авось” и, как говорится, “в омут с головой” в надежде сэкономить на комиссии риелтора. Конечно можно проконсультироваться у друзей и родственников, которые уже покупали-продавали свое жилье. Хорошо, если среди родственников есть адвокат, который расскажет, сколько стоит судебный процесс (не дай бог). Существует интернет, где все про все написано много раз и по-разному. Я не призываю всех поголовно обращаться к риелторам. Важно заранее ясно себе представлять процесс покупки-продажи и связанные с ним легальные права и обязанности.

Ваша безопасность – это важно!

Простые примеры. Одинокая женщина договаривается о визите дома, ей отвечает мужчина, и приглашает прийти вечером попозже – уже возникают вопросы, неправда ли? Вы продаете дом без агента и приглашаете ВСЕХ желающих его посетить, а потом что-то пропало…

4. Шансы найти Вашего покупателя.

Покупатели не платят услуги риелтору при поиске дома и при этом экономят много времени и нервов при переговорах и торге. Немногие покупатели захотят взять на себя ответственность за правильно заполненные документы, если риелтор сделает эту работу лучше и бесплатно. Логично, что только 50% покупателей вначале ищут дома сами на всех сайтах и параллельно с риелтором, но в итоге понимают разницу и оценив риск, 90 % покупателей покупают недвижимость с риелтором!

Почему риелторы “ополчились” на DUPROPRIO?

Казалось бы, существует множество других сайтов с объявлениями о продаже недвижимости, которые позволяют продавцам и покупателям найти друг друга без посредников – KIJIJI, LESPAC, MICASA и т.п, Главное отличие этих сайтов в том, что они не претендуют на оказание профессиональных услуг, это первое. Во-вторых, они не пытаются очернить конкурентов заведомо негативной и к тому же обманной рекламой. А DUPROPRIO этим уже прославился. Да, конкуренция должна быть, но желательно честной! Тогда мы все, как потребители, окажемся в выигрыше от улучшения количества и качества услуг на рынке!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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