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Новости Канадские ученые решили рассказать о «домашней лихорадке» из-за режима «удаленки»
Добро пожаловать на удаленку! Фото mel.fm

Канадские ученые решили рассказать о «домашней лихорадке» из-за режима «удаленки»

Виктория Христова Янв 18, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 64 Просмотров

Ученые из Карлтонского университета вынесли на обсуждение проблему, связанную с удаленной работой и ее отрицательными последствиями на здоровье.

 

Исследователи назвали это явление “домашней лихорадкой” и выявили ряд симптомов, таких как раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.

В ходе обсуждения, специалисты подчеркнули, что удаленная работа имеет и положительные стороны, такие как повышение производительности труда, сокращение коммутируемого времени и улучшение качества жизни, включая здоровое питание. Однако, негативные аспекты удаленной работы также не могут быть проигнорированы.

Изоляция, снижение физической активности и ограниченное социальное взаимодействие были отмечены исследователями как факторы, влияющие на ухудшение здоровья.

В связи с этим, учеными было предложено регулярно поддерживать физическую активность и активно участвовать в социальных взаимодействиях, чтобы избежать негативных последствий “домашней лихорадки”.

Эти рекомендации позволят поддерживать баланс и здоровье при работе на удалении.

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