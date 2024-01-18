Канадские ученые решили рассказать о «домашней лихорадке» из-за режима «удаленки»

Ученые из Карлтонского университета вынесли на обсуждение проблему, связанную с удаленной работой и ее отрицательными последствиями на здоровье.

Исследователи назвали это явление “домашней лихорадкой” и выявили ряд симптомов, таких как раздражительность, чувство беспокойства и одиночества.

В ходе обсуждения, специалисты подчеркнули, что удаленная работа имеет и положительные стороны, такие как повышение производительности труда, сокращение коммутируемого времени и улучшение качества жизни, включая здоровое питание. Однако, негативные аспекты удаленной работы также не могут быть проигнорированы.

Изоляция, снижение физической активности и ограниченное социальное взаимодействие были отмечены исследователями как факторы, влияющие на ухудшение здоровья.

В связи с этим, учеными было предложено регулярно поддерживать физическую активность и активно участвовать в социальных взаимодействиях, чтобы избежать негативных последствий “домашней лихорадки”.

Эти рекомендации позволят поддерживать баланс и здоровье при работе на удалении.