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Новости Учёные предупредили о необратимой потере слуха у любителей видеоигр
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Учёные предупредили о необратимой потере слуха у любителей видеоигр

Виктория Христова Янв 18, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 62 Просмотров

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Public Health, подтвердило, что геймеры по всему миру сталкиваются с риском необратимой потери слуха и возникновения постоянного шума в ушах.

 

Данные научного обзора, основанные на результатах из более чем 50 000 участников, говорят о том, что уровни звука, с которыми сталкиваются геймеры, часто превышают допустимые пределы звукового воздействия или приближаются к ним.

Кроме того, часто играющие в видеоигры геймеры проводят в игре несколько часов подряд и играют с высокой громкостью. В обзор вошли 14 исследований, проведенных в девяти странах, с общим количеством участников 53 833 человека.

Зарегистрированные уровни звука варьировались от 43,2 до 80-89 децибелл, а длительность игрового воздействия – от ежедневной до разовой в месяц, минимум на один час. В среднем участники играли в видеоигры около трех часов в неделю.

Результаты одного исследования показали, что во время игры импульсные звуки, продолжительностью менее одной секунды, достигали 119 децибелл. Допустимые пределы для таких звуков составляют около 100 децибелл для детей и 130-140 децибелл для взрослых.

Два исследования свидетельствуют о том, что посещение игровых центров школьниками связано с повышенным риском для слуха, а именно с тяжелым шумом в ушах и потерей слуха на высоких частотах в обоих ушах.

И, наконец, обширное наблюдательное исследование показало, что видеоигры связаны с увеличением вероятности серьезной потери слуха, о чем свидетельствуют сами участники.

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