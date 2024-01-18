Шварценеггер задержан в аэропорту Мюнхена из-за отсутствия декларации на часы

Арнольд Шварценеггер, известный актер и экс-губернатор Калифорнии, был задержан немецкими таможенниками в аэропорту Мюнхена из-за отсутствия налоговой декларации на дорогостоящие часы, которые он планировал выставить на аукцион.

Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на главу таможенного управления Мюнхена Томаса Майера.

Таможенники расследуют возможное уклонение от уплаты налогов со стороны Шварценеггера, поскольку он не заявил импортные часы. Господин Майер подтвердил эту информацию изданию.

По информации Bild, Шварценеггер планировал отправиться из Мюнхена в австрийский город Кицбюэль, чтобы принять участие во всемирном климатическом саммите. Актер намеревался продать именные швейцарские часы Audemars Piguet на аукционе во время ужина перед началом саммита. Именно эти часы привлекли внимание уполномоченных лиц таможни, как сообщает издание.

Bild также отмечает, что Шварценеггер относится к задержанию “достаточно спокойно”, но, к сожалению, он уже пропустил рейс Мюнхен—Кицбюэль.