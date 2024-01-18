В Канаде зарегистрирован рекордный рост стрептококковых инфекций

В Канаде зарегистрирован рекордный рост случаев стрептококковых инфекций. Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Канады (PHAC), число инфицирований опасным стрептококком А достигло пиковых значений в ушедшем году.

«Начальные лабораторные исследования свидетельствуют о том, что активность инвазивного стрептококка группы А в 2023 году была выше, особенно среди детей до 15 лет, по сравнению с годами до пандемии», – говорится в заявлении представителя PHAC.

На состояние на Февраль 9, Национальная микробиологическая лаборатория PHAC зарегистрировала более 4600 случаев за год, это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный. Предыдущий пик был достигнут в 2019 году с 3236 случаями, поэтому новый пик превышает предыдущий на 40%.

Инвазивная стрептококковая инфекция группы А, когда возбудитель заболевания проникает в ткани или кровь, может вызывать ряд опасных заболеваний, включая пневмонию или синдром токсического шока. В результате такой инфекции может потребоваться ампутация конечностей или даже смерть.

С начала октября 2023 года в провинции Онтарио от стрептококковой инфекции скончались 48 человек, включая шесть детей. Это половина всех детских смертей за сезон 2022-2023 годов.

Также отмечается, что рост числа инфекций стрептококком А наблюдается и в других провинциях, включая Британскую Колумбию и Манитобу.

Профессор школы общественного здравоохранения Университета Торонто, врач и эпидемиолог Дэвид Фрисман считает, что уязвимость к стрептококку может быть порождена перенесенными вирусными инфекциями. «Похоже, что они убивают часть иммунной защиты в верхних дыхательных путях, что делает почву готовой к инфекции», – пояснил Фрисман.

Выделения ресурсов на отслеживание случаев инфекций, вызванных стрептококком А, получили приоритетное значение в PHAC.

Первоначально, аналогичный рост числа таких инфекций был зафиксирован в Швеции. Однако в Швеции считают, что увеличение числа инфицирований было вызвано ослаблением иммунитета в результате принудительной изоляции населения во время борьбы с коронавирусной инфекцией, а не заражением вирусами.