Ученые открыли способ идентифицировать психопата: дело в длине пальцев

Психопатические образы стали чаще использоваться в кинематографе. Например, фильм “Джокер” вызвал огромный ажиотаж. Однако в реальном мире существуют люди с подобными отклонениями. Ученые обнаружили способ, позволяющий определить их.

Проведенное исследование показало, что люди, у которых безымянный палец длиннее указательного, чаще проявляют психопатические наклонности. Ученые из исследовательского центра Шарля-Ле Мойна в Квебеке считают, что эти результаты говорят о возможных “биологических корнях” психопатии.

Исследователи объяснили: “Хотя такое поведение может создавать проблемы во взаимодействии с обществом, оно возможно имеет биологическую основу и может рассматриваться как стратегия быстрой жизни”.

В рамках исследования, опубликованного в журнале психиатрических исследований, были изучены руки 80 участников, в том числе 44 с клиническим диагнозом расстройства, связанного с употреблением наркотических веществ, антисоциального расстройства личности (ASPD) или смешанными диагнозами. Также в группе было 36 здоровых людей.

Ученые тщательно измерили правые руки участников и провели несколько психологических тестов, включая тест на определение типов личности темной триады (группы личностных черт, включающей нарциссизм, макиавеллизм и психопатию).

Высокие оценки по этим тестам указывали на более высокий уровень психопатических и антисоциальных черт. Результаты исследования показали явную связь между более низким соотношением пальцев 2D:4D (безымянный палец длиннее указательного) и антисоциальными чертами, а также высокими оценками по тесту темной триады.

Предыдущие исследования показали, что длина пальцев влияет на количество тестостерона и эстрогена, которым подвергается плод в утробе матери.

Более высокий уровень тестостерона приводит к более низкому соотношению пальцев 2D:4D, в то время как более низкий уровень тестостерона приводит к более высокому соотношению пальцев 2D:4D.

Ведущий исследователь Серж Бранд отметил: “Чем больше признаков психопатологии было у взрослого участника, тем с большей вероятностью этот человек подвергался воздействию высоких концентраций тестостерона и низких концентраций эстрогена в течение пренатального периода жизни”.

Однако Бранд подчеркивает, что низкое соотношение пальцев 2D:4D не является единственным показателем психопатии: “Важно понимать, что длина пальцев как фактор воздействия пренатальных половых стероидов не следует рассматривать как неизбежный итог”.

Соотношение пальцев 2D:4D не только связано с антисоциальными чертами личности. Проще говоря, у мужчин обычно более длинные безымянные пальцы из-за повышенного уровня тестостерона во время развития.

Результаты также показали, что у мужчин обычно более низкое соотношение пальцев 2D:4D, чем у женщин, независимо от наличия психопатических тенденций. Кстати, это также влияет на спортивные достижения людей.

Например, исследование 104 олимпийских спортсменок показало, что у них соотношение пальцев 2D:4D значительно ниже, чем у обычных людей. Это также связано с более высокими показателями силы хвата и даже более высокими прыжками у футболистов.