Что смотреть на этой неделе? Ответ – на eTVnet!

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Ресторан по понятиям 3

Открытие ресторана, который изначально должен был стать всего лишь прикрытием для ограбления банка, круто изменило жизни героев. Теперь они – законопослушные бизнесмены, дела у которых идут в гору, и возвращаться к криминалу попросту нет нужды. А вот задуматься о расширении – самое время. Тем более, когда на горизонте появляется старый друг с проверенной схемой работы ресторана на фудкорте торгового центра. Однако, что на самом деле скрывается под вроде бы прозрачной схемой, героям еще только предстоит выяснить. И каждого из “рестораторов” ждут еще и личные вызовы: Шустрый готовится к рождению ребенка, Кощей неожиданно встречает взрослого сына, а Кувалду ждет большой сольный концерт.

Доктор Преображенский 2

1968 год. Главврач Института красоты Лев Григорьевич Преображенский – звезда советской пластической хирургии. Он все также упрям и принципиален, а желающих попасть к нему на стол все больше. Однако после череды отказов высокопоставленным персонам и врачебной ошибки тучи над Преображенским сгущаются. Комиссию по расследованию возглавляет эффектная чиновница с непростым характером – Светлана Дронова, с которой по иронии судьбы Лев провел ночь. И это еще больше усложняет ему жизнь.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни. Когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.

Лада Голд

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Ладе-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур, внук криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел, внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой Ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок – Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их – протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.

Юра дворник

Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится “вирусным” в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и “звезды”, и ее создателя.

Быть

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвется на вершины чартов. Он готов на все ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.