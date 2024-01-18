Диетическая кола оказалась полезнее фруктового сока

Ученые из Университета Торонто провели исследование, в результате которого было выявлено, что диетическая кола оказывает большую пользу для детей с лишним весом, по сравнению с фруктовым соком.

В ходе исследования были проанализированы более 40 предыдущих исследований, посвященных проблеме ожирения среди детей и взрослых. Более 45 000 детей и почти 270 000 взрослых из Северной Америки, Европы, Австралии, Южной Америки и Азии приняли участие в этих исследованиях. Целью ученых было найти эффективные способы борьбы с избыточным весом.

Оказалось, что употребление фруктовых соков может привести к увеличению веса детей, так как многие из них содержат столько же сахара, сколько и недиетическая газировка. Ученые выяснили, что каждая порция фруктового сока приводит к незначительному увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, при этом у взрослых больших изменений не наблюдается.

Они также отметили, что в 300 мл фруктового сока содержится около восьми с половиной чайных ложек сахара. Медики, в свою очередь, рекомендуют употреблять не более шести чайных ложек сахара в день для женщин и девяти чайных ложек для мужчин.

На основе полученных результатов, авторы исследования рекомендуют ограничить потребление фруктовых соков, чтобы избежать проблемы ожирения у детей. Вместо этого, рекомендуется потреблять диетическую колу, содержащую сахарозаменители. При этом все же важно контролировать количество потребляемых напитков.