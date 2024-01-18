Канада запретила гранты для ученых из России на оборонные исследования

Канада ограничила предоставление грантов для осуществления оборонных исследований ученым из России.

Данное решение также затрагивает исследователей из определенных университетов Китая и Ирана, связанных с сферой обороны и безопасности.

Согласно официальному заявлению правительства, открытость и высокое качество научных исследований, проводимых Канадой, могут привести к повышенному влиянию иностранных факторов.

В список университетов, освобожденных от возможности получения грантов, в основном включены китайские вузы. Хотя это решение относится к федеральному финансированию, власти надеются, что подобные меры будут приняты и на других уровнях. Среди российских организаций, попавших в список, были Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича и Автономная некоммерческая организация “Профессиональное объединение конструкторов систем информатики”.

В 2022 году было обнаружено, что исследователь Юэшен Ван, работающий в государственной электроэнергетической компании Hydro-Quebec, осуществлял шпионаж в пользу Китая, передавая информацию о компании китайским университетам и исследовательским центрам. Юэшена обвинили в разглашении коммерческой тайны, мошенничестве и злоупотреблении доверием государственных должностных лиц.