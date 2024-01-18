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Новости Канада запретила гранты для ученых из России на оборонные исследования

Канада запретила гранты для ученых из России на оборонные исследования

Виктория Христова Янв 18, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 58 Просмотров

Канада ограничила предоставление грантов для осуществления оборонных исследований ученым из России.

Данное решение также затрагивает исследователей из определенных университетов Китая и Ирана, связанных с сферой обороны и безопасности.

Согласно официальному заявлению правительства, открытость и высокое качество научных исследований, проводимых Канадой, могут привести к повышенному влиянию иностранных факторов.

В список университетов, освобожденных от возможности получения грантов, в основном включены китайские вузы. Хотя это решение относится к федеральному финансированию, власти надеются, что подобные меры будут приняты и на других уровнях. Среди российских организаций, попавших в список, были Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича и Автономная некоммерческая организация “Профессиональное объединение конструкторов систем информатики”.

В 2022 году было обнаружено, что исследователь Юэшен Ван, работающий в государственной электроэнергетической компании Hydro-Quebec, осуществлял шпионаж в пользу Китая, передавая информацию о компании китайским университетам и исследовательским центрам. Юэшена обвинили в разглашении коммерческой тайны, мошенничестве и злоупотреблении доверием государственных должностных лиц.

 

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