Обнаруженные в продуктах микропластики угрожают здоровью

В результате проведенного исследования, проведенного некоммерческой организацией Ocean Conservancy и университетом Торонто, было обнаружено, что микропластики, крошечные частицы размером от одного микрометра до половины сантиметра, присутствуют в продуктах питания и могут представлять угрозу для здоровья человека.

Ученые проанализировали несколько распространенных типов белков, которые употребляются в пищу, таких как морепродукты, свинина, говядина, курица, тофу и альтернативы мясу на растительной основе. Исследователи установили, что взрослый человек может употреблять в среднем не менее 11 000 частиц микропластика ежегодно.

Присутствие пластика оказывается незаметным для нас, если мы употребляем пищу, как подчеркивает Джордж Леонард, главный научный сотрудник Ocean Conservancy.

Результаты исследования подтверждают наличие микропластиковых частиц повсюду, начиная с антарктического снега и заканчивая внутренностями человека. Они могут попадать в пищу и в воду. Микропластики были обнаружены в фруктах, овощах и других пищевых продуктах, таких как соль, сахар, рис и молоко.

Однако потенциальное воздействие микропластиков на здоровье человека пока недостаточно изучено. В отчете Всемирной организации здравоохранения подробно описаны возможные риски, связанные с загрязнением микропластиками. Важно отметить, что нужно проводить дополнительные исследования.

Микропластики могут находиться в пищеварительном тракте рыбы и моллюсков, но новое исследование подтверждает присутствие пластика в тех частях морепродуктов, которые обычно употребляются в пищу, таких как рыбное филе, говядина, курица и свинина.

Ученые отмечают, что некоторые высокообработанные продукты, такие как креветки в панировке, рыбные палочки и куриные наггетсы, содержат гораздо больше микропластиковых частиц на грамм, чем необработанные продукты, например, упакованный дикий минтай с Аляски и сырая куринная грудка. Это указывает на то, что пищевая промышленность может быть источником загрязнения.

Присутствие микропластиков в многочисленных распространенных продуктах питания должно мотивировать усилия по решению проблемы загрязнения пластиком, считают эксперты.