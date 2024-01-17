Министр французского языка защищает новые правила для витрин магазинов Квебека

Квебек вводит новые правила для коммерческих вывесок на французском языке.

Это нововведение является частью обновления правительством CAQ хартии французского языка. Цель состоит в том, чтобы закрыть существующие лазейки, и у предприятий есть время до 1 июня 2025 года, чтобы выполнить требования.

Министр французского языка Квебека Жан-Франсуа Роберж объяснил новые правила и ответил на опасения по поводу затрат, связанных с реализацией этих новых требований предприятиям в провинции.

Слово министру: “Это упрощение, потому что прямо сейчас у нас есть правила для товарных знаков, разные правила для названий, и теперь мы изменили все это и придумали только один принцип, одно постановление, гласящее, что в целом французский язык должен явно преобладать на коммерческих вывесках магазина, поэтому французский должен занимать не менее двух третей всех вывесок. Для крупных брендов, таких как Walmart, например, они могут сохранить английские названия и логотипы, но необходимо добавить французское описание, которое должно занимать две трети вывесок.

Суть не в том, чтобы иметь описание, информирующее людей. Большинство квебекцев умеют читать как по-французски, так и по-английски. Важно, чтобы, прогуливаясь по городу, вы понимали, что находитесь в Квебеке, единственном североамериканском франкоязычном государстве. Французский – единственный официальный и распространенный язык здесь, в Квебеке. Это должно быть показано, это должно быть отражено в магазинах и во всем, что у нас есть в нашем окружении.

Я просто хочу объяснить, что мы предпринимаем действия по разным вопросам. Например, образец государственного устройства, вывески на фасадах магазинов, колледжей, университетов и все эти решения, одно за другим, они ничего не изменят. Но в целом, я думаю, они остановят упадок французского языка здесь, в Квебеке. Это не нападение, и мы будем защищать права англоговорящих квебекцев. Конечно, они сохраняют свои школы, они сохраняют свои колледжи, они могут сохранить свои университеты, они сохраняют свои системы здравоохранения. Но я думаю, что квебекцы влюблены во французский язык, и они хотят быть уверены, что через десятилетие или столетие Квебек все еще будет франкоязычным.

Мы проголосовали за закон (законопроект 96) в 2021 году. Он вступит в силу в июне 2025 года. Поэтому я думаю, что у владельцев бизнеса есть много времени для адаптации. У них еще будет 18 месяцев, чтобы сделать это. Но показать франкоязычную самобытность Монреаля и Квебека – это приносит деньги. Туристы, когда они приезжают сюда, они не едут в Бостон, они не едут в Торонто, они хотят поехать куда-нибудь еще. Мы уникальны в Северной и Южной Америке, и это важно сохранить. Это приносит нам немного денег, это приносит нам немного туристов.”