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Новости Мужчина погиб после падения с горнолыжного склона в Квебеке
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Мужчина погиб после падения с горнолыжного склона в Квебеке

Виктория Христова Янв 17, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 76 Просмотров

Мужчина погиб после падения с лыжного склона в регионе Лаурентьен в Квебеке. Это второй человек, погибший на горнолыжных склонах менее чем за неделю в провинции.

 

Полиция провинции сообщает, что около 10 часов утра им позвонили в Мон-Авилу в Пьемонте, что в провинции Квебек, по поводу мужчины, который получил серьезные травмы во время катания на лыжах. Они говорят, что мужчина скончался чуть позже в больнице позже в тот же день.

Полиция сразу же заявляет, что они исключили какую-либо преступную деятельность, но тем не менее коронер  все же проводит расследование.

А второй случай был таков: 15-летний мальчик скончался в пятницу после того, как упал с кресельного подъемника на горнолыжном склоне в Морин-Хайтс, что примерно в 90 километрах к северо-западу от Монреаля.

Мальчик упал около 10 часов вечера на курорте Соммет Морин-Хайтс, подтвердила представитель полиции провинции (SQ) Камилла Савойе. Парамедики и персонал курорта провели реанимационные мероприятия, прежде чем мальчика доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.

SQ проводит расследование и говорит, что инцидент, по-видимому, не носит криминального характера. Но все же полиция выясняет, потерял ли мальчик сознание до того, как выпал из лифта, или это случилось после падения.

 

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