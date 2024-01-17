Лонгей обнародовал план борьбы с бездомностью по мере увеличения числа палаточных городков

В связи с переполнением приютов и появлением палаточных городков город Лонгей последовал примеру Монреаля и обнародовал свой первый план действий по борьбе с бездомностью.

Лагеря бездомных в пригородных сообществах относительно новы для ландшафта Лонгейя, но в последнее время стали более распространенными. “Бездомность у нас всегда была, но в основном вокруг метро. Но теперь она распространилась по всему городу”, – сказала мэр Лонгейя Катрин Фурнье.

По всему городу по меньшей мере 15 человек живут в палатках, и около 1000 человек остались без крова. Фурнье говорит, что проблема обострилась во время пандемии, но это был не единственный фактор.

“Жилищный кризис, опиоидный кризис и кризис психического здоровья, так что это идеальные факторы для увеличения бездомности”, – сказала она.

Долли Шинхат, генеральный директор Our Harbour, руководит жилищной программой для людей с психическими заболеваниями. Она тоже говорит, что заметила рост случаев болезней психического плана.

“Все ресурсы перегружены”, – сказал Шинхат. “Эти новые лагеря создаются потому, что людям некуда идти”. Фурнье признает, что ресурсов не хватает, и при наличии всего 100 коек приюты в Лонгей переполнены.

Приют “Альт дю Моне” – это приют, который функционирует при церкви и рассчитан на 35 коек. Генеральный директор Пьер Руссо и его команда пытаются найти и профинансировать новое место. Он хотел бы, чтобы городское, провинциальное и федеральное правительства лучше координировали свои действия.

“Справляются ли они с этим вместе или осознают свою ответственность друг перед другом?” – спросил Руссо. “А пока я просто жду без денег.”Лонгей выделил более 800 000 долларов на борьбу с бездомностью. Деньги в основном идут на пилотные проекты, добавление большего количества общественных туалетов, обучение сотрудников библиотек и планирование будущего места безопасного употребления наркотиков.

Мэр сказал, что Лонгей делает все, что в его силах, но другие правительства должны подключиться. “Я думаю, что Квебек и канадское правительство могут добиться большего”, – сказала она.

В отличие от Монреаля, Фурнье сказал, что Лонгей не планирует демонтировать палаточные городки, учитывая нехватку места для укрытия и доступных ресурсов.