Саудовская Аравия готова признать Израиль при решении палестинского вопроса

Саудовская Аравия выражает готовность признать Израиль по итогам решения палестинского вопроса.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан аль Сауд на международном экономическом форуме в Давосе 16 января.

В ответ на вопрос модератора о возможности такого признания после завершения конфликта в секторе Газа и достижения справедливого мирного соглашения в пользу Палестины, министр категорически подтвердил эту вероятность.

Напомним, что Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений. Однако королевство выразило готовность к мирным соглашениям при условии освобождения арабских территорий, оккупированных Израилем в 1967 году, и поддерживает идею создания независимого палестинского государства. В апреле 2018 года один из членов королевской семьи заявил о праве Израиля на существование.

Информация о закулисных переговорах между высокими представителями обеих стран регулярно появляется в СМИ, однако официального подтверждения этих сообщений пока не получено. В официальных заявлениях такие слухи часто опровергаются.