Годовой уровень инфляции в Канаде увеличился до 3,4 процента в декабре, усложнив ситуацию для Банка Канады.

Годовой уровень инфляции в Канаде вырос на 3,4 процента в декабре, что в значительной степени отражает уровень цен на бензин год назад по сравнению с прошлым месяцем.

Федеральное агентство опубликовало свой отчет по индексу потребительских цен во вторник, показав, что инфляция выросла с 3,1 процента в ноябре.

Экономисты ожидали такого роста из-за эффекта базового года, который относится к тому, как изменение цен по сравнению с прошлым годом влияет на расчет общей инфляции.

Цены на продукты питания в декабре выросли на 4,7% по сравнению с прошлым годом, что соответствует темпам роста в ноябре.

Поскольку декабрь является последним месяцем года, Статистическое управление Канады сообщает, что среднегодовой уровень инфляции в 2023 году составил 3,9%. Это ниже 40-летнего максимума в 6,8% в 2022 году.

Федеральное агентство сообщает, что рост цен в 2023 году замедлился по шести из восьми пунктов индекса потребительских цен по сравнению с предыдущим годом.

Поскольку Банк Канады готовится к объявлению процентной ставки на следующей неделе, он будет уделять особое внимание основным показателям инфляции.

Ожидается, что Банк Канады продолжит удерживать свою ключевую процентную ставку на уровне пяти процентов, поскольку большинство экономистов убеждены, что процентные ставки достаточно высоки, чтобы подавить инфляцию.

Однако ожидается, что сроки первого снижения процентной ставки будут зависеть от того, насколько быстро снизится инфляция и насколько резко замедлится экономика в этом году.