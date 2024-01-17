Власти Нью-Йорка поставили задачу разрисовать унылые заборы

Власти Нью-Йорка намерены преобразить унылые заборы, разукрашив их. Программа “Городской холст” по размещению художественных произведений на временных строительных объектах, включая сарайчики, заборы и леса, была запущена департаментами по делам культуры и строительства города.

По сообщению пресс-службы первого из указанных ведомств от 10 января, скучные строительные барьеры и леса стали “смущением на глазах” Нью-Йорка. Это связано с активным сносом старых зданий городскими властями, в результате чего временные сооружения множатся, и их невозможно избавиться из-за требований безопасности.

“Эти скучные зеленые павильоны на тротуарах слишком долго делили городской пейзаж Нью-Йорка, поэтому мы предоставляем возможность художникам, владельцам недвижимости и сообществам сотрудничать, создавая удивительные произведения искусства, которые соответствуют нашему замечательному городу…” – говорится в сообщении.

По задумке чиновников, у владельцев сооружений есть два варианта для размещения картин. При этом оба варианта предполагают финансирование владельцами самих работ и использование одобренных произведений искусства.

В первом случае владелец недвижимости заказывает произведение искусства, предназначенное для конкретного объекта, самостоятельно. Картина должна быть одобрена департаментом культуры. Во втором случае можно выбрать произведения из существующего списка, одобренного для соответствующего здания. Предварительные одобренные произведения уже начали отбирать на открытом конкурсе художников, который стартовал 10 января.

“Дни скучных охотничьих сараев с зелеными трубами и лесами на тротуаре ушли безвозвратно”, – патетически прокомментировал программу “Городской холст” комиссар департамента строительства Джимми Оддо.

Эта инициатива продолжает пилотную программу с таким же названием, действовавшую в городе с 2019 по 2023 годы. Благодаря этой программе 119 художников создали 124 произведения искусства в 47 точках по всем пяти округам города. Теперь масштаб программы значительно расширен. Планируется разукрасить “300 миль защитных сооружений”.