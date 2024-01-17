Мадонна признала свою ошибку и принесла извинения

Мадонна признала свою ошибку и публично извинилась. Инцидент, связанный с американской поп-певицей Мадонной, произошел недавно на концерте в Торонто.

Во время выступления, 65-летняя авторка хитов случайно назвала Бостон вместо самого крупного города Канады. Артистка сразу осознала ошибку и обратилась к фанатам с извинениями.

“Вы злитесь на меня за то, что я сказала. Извините, что это за чертовщина?” – заявила звезда поп-музыки со сцены. Ваше негодование продемонстрировало большинство фанатов Мадонны в социальных сетях.

Видео, где она извиняется, быстро разлетелось по интернету. Тур Мадонны начался в октябре 2023 года с серией концертов в Лондоне, затем она выступила по всей Европе.

Ее гастроли должны были начаться гораздо раньше, но серьезная инфекция привела к госпитализации Мадонны в прошлом году. Певице потеряла сознание и она очнулась на отделении интенсивной терапии.

Мадонна считает, что ее спасение — это чудо. Она также отблагодарила некую женщину за ее спасение, но ее личность остается неизвестной. Певица признается, что боролась за свою жизнь из-за своих детей. Также она заявила, что считает болезнь была послана ей для переосмысления некоторых вещей в жизни.