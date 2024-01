Жители Монреаля используют приложение, чтобы экономить деньги и сокращать количество пищевых отходов

В связи с ростом стоимости жизни многие люди пытаются предотвратить выброс продуктов в мусорное ведро. Теперь есть приложение, которое знакомит потребителей с неидеальной, но все же вполне съедобной пищей.

Милен Лаун, владелица веганской пекарни Sophie Sucree в Монреале, сказала, что приложение Too Good To Go помогает ей не выбрасывать продукты, которые она не может продать.

“Все изготавливается вручную, и некоторые несовершенства неизбежны, поэтому, чтобы поддерживать высокие стандарты нашей продукции, мы всегда отсеиваем те, которые далеки от совершенства”, – сказал Лаун. “Для нас было действительно важно найти канал для тех, кто хочет попробовать нашу, пусть и не идеальную внешне продукцию”.

Излишки продуктов часто попадают в мусорное ведро, поэтому мадам Лаун была одной из использующих приложение, чтобы избежать таких выбросов вполне съестной продукции.

“Предприятия могут собирать свои излишки и делать из них пакеты-сюрпризы, а потребители могут получить доступ к ним и купить их за половину цены”, – сказал Николас Дот, менеджер по связям с общественностью Too Good To Go.

Лаун сказала, что в определенный день может остаться от 10 до 40 пирожных, которые она не хочет выбрасывать, “что составляет от двух до 10 коробок, которые мы можем приготовить из них”, – сказала она.

Виктория Вонапартис – одна из покупательниц, которая использует приложение и говорит, что сэкономила на своем продуктовом бюджете. “Интересно видеть вещи со скидкой; это дает мне возможность попробовать что-то новое, не разоряясь”, – сказала она. Система также является плюсом для окружающей среды.

“Вы избегаете большого количества выбросов углекислого газа”, – сказал Дот. “Все выбросы углекислого газа, необходимы для выращивания и транспортировки продуктов питания к нашему столу, а также парниковые газы, которые будут выбрасываться на свалках, особенно метан, который в 25 раз вреднее для окружающей среды, чем углекислый газ”.

Разработчики приложения надеются, что это поможет канадцам изменить свое отношение к еде. “Многое еще предстоит сделать с точки зрения повышения осведомленности”, – добавляет Дот.

“Пищевые отходы действительно являются актуальной проблемой, и мы призываем каждое предприятие, производящее продукты питания, помнить об этом и пытаться найти различные способы минимизации отходов”, – резюмировала Лаун.