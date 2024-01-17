Повышение заработной платы до 24% является частью предлагаемой сделки с Квебекским профсоюзом учителей

Учителя, которые не достигли верхней планки своей заработной платы, получат повышение заработной платы в диапазоне от 20 до 24 процентов в течение пяти лет в соответствии с принципиальным соглашением с Федерацией синдикатов образования (FSE-CSQ) и правительством провинции.

Телеканал CTV News подтвердил, что учителя, находящиеся на вершине шкалы, которые представляют большинство, получат повышение на 17,4 процента, согласно предлагаемой сделке.

Например, учитель самого высокого уровня (16) по шкале оплаты труда, который в настоящее время получает зарплату в размере 92 027 долларов, достигнет 109 121 доллара к 2026-2027 учебному году. Учителя 6-го уровня получат наибольший прирост – 24,5 процента.

Профсоюз представляет более 95 000 учителей по всему Квебеку, или около 60 процентов состоящих в профсоюзе учителей провинции.

В соответствии с условиями принципиального соглашения, Квебек также выделит около 74 миллионов долларов в виде специального финансирования, направленного на увеличение ресурсов поддержки в классах и сокращение размеров классов.

В ближайшее время запланировано проведение профсоюзных собраний, чтобы члены могли проголосовать по сделке.

Профсоюз CSQ – один из четырех крупных профсоюзов, сформировавших альянс из 420 000 работников, известный как общий фронт, который провел 11 забастовочных дней в ноябре и декабре.

Другой профсоюз работников образования, Автономная федерация профсоюзов работников образования, объявил забастовку, которая продолжалась в общей сложности 22 дня.

FAE также достигла принципиального соглашения для своих 66 000 членов, которые намерены проголосовать по этому предложению в ближайшие недели.