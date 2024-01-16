Навстречу весеннему пробуждению

2023 год закончился небольшим снижением продаж и цен на жилье в районе Большого Монреаля, но рынок должен скоро восстановиться, возможно, одновременно с природой, в конце зимы , прогнозируют эксперты.
По данным брокерской фирмы по недвижимости Royal LePage, мы видели определенную «пассивность» со стороны покупателей, поскольку 2023 год ознаменовался повышением ставок по ипотечным кредитам, о которых широко сообщалось.
И хотя может показаться, что на улицах города увеличилось количество вывесок «Продается», предложение остается «исторически» низким. В регионе Монреаля количество домов на рынке в настоящее время на 47% ниже, чем в среднем за последнее десятилетие.
Однако на рынке недвижимости не все так мрачно и безнадежно. В своем отчете брокерская фирма отмечает, что спрос на просмотры недвижимости уже растет. Это, безусловно, означает, что потенциальные покупатели рассчитывают на более выгодные условия в этом году и уже находятся на этапе поиска дома.
Именно это брокеры наблюдают в своей практике. «У них гораздо больше звонков, гораздо больше посещений», — подтверждает Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный менеджер Royal LePage, регион Квебек. Он предсказывает горячий весенний рынок. Однако он не имеет ничего общего с температурой, уточняет он.
Покупатели ждут, чтобы их по-настоящему успокоили относительно намерений Банка Канады и снижения процентов под ипотеку. «И пусть даже снижение будет не сейчас», — добавляет г-н Сен-Пьер, а хотя бы в ближайшем будущем.
Как только это будет сделано, мы должны увидеть постепенное возвращение жизни, особенно среди покупателей, которые приостановили свой проект, потому что у них была возможность дождаться этих более благоприятных условий.
Тем не менее, мы не ожидаем столь энергичного восстановления, как то, что произошло в 2021 году, что является исключением, но «он должен снова стать очень активным рынком», — говорит Доминик Сен-Пьер, — «как до пандемии, в то время как рынок Монреаля был очень активным».
Владельцы домов могут быть уверены: их недвижимость продолжает расти в цене: 2023 год завершился отчетом, подтверждающим рост стоимости резиденций в Монреале, как и во всем Квебеке. В этом исследовании прогнозов цен на жилье и рынка прогнозируется, что к концу этого года ожидается, что средние цены на недвижимость вырастут еще на 5%.
Если мы понаблюдаем за рынком в течение более длительного периода, мы отметим рост стоимости недвижимости на 30,6% за последние четыре года в регионе Монреаля – с конца 2019 года по конец прошлого года.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!