Навстречу весеннему пробуждению

2023 год закончился небольшим снижением продаж и цен на жилье в районе Большого Монреаля, но рынок должен скоро восстановиться, возможно, одновременно с природой, в конце зимы , прогнозируют эксперты.

По данным брокерской фирмы по недвижимости Royal LePage, мы видели определенную «пассивность» со стороны покупателей, поскольку 2023 год ознаменовался повышением ставок по ипотечным кредитам, о которых широко сообщалось.

И хотя может показаться, что на улицах города увеличилось количество вывесок «Продается», предложение остается «исторически» низким. В регионе Монреаля количество домов на рынке в настоящее время на 47% ниже, чем в среднем за последнее десятилетие.

Однако на рынке недвижимости не все так мрачно и безнадежно. В своем отчете брокерская фирма отмечает, что спрос на просмотры недвижимости уже растет. Это, безусловно, означает, что потенциальные покупатели рассчитывают на более выгодные условия в этом году и уже находятся на этапе поиска дома. Именно это брокеры наблюдают в своей практике. «У них гораздо больше звонков, гораздо больше посещений», — подтверждает Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный менеджер Royal LePage, регион Квебек. Он предсказывает горячий весенний рынок. Однако он не имеет ничего общего с температурой, уточняет он.

Покупатели ждут, чтобы их по-настоящему успокоили относительно намерений Банка Канады и снижения процентов под ипотеку. «И пусть даже снижение будет не сейчас», — добавляет г-н Сен-Пьер, а хотя бы в ближайшем будущем. Как только это будет сделано, мы должны увидеть постепенное возвращение жизни, особенно среди покупателей, которые приостановили свой проект, потому что у них была возможность дождаться этих более благоприятных условий. Тем не менее, мы не ожидаем столь энергичного восстановления, как то, что произошло в 2021 году, что является исключением, но «он должен снова стать очень активным рынком», — говорит Доминик Сен-Пьер, — «как до пандемии, в то время как рынок Монреаля был очень активным».