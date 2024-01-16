Apple разрешили поставлять на рынок США «умные» часы после их редизайна

Apple планирует значительное снижение цен на свои последние модели iPhone в Китае в связи с низким спросом и усиливающейся конкуренцией.

Apple получила разрешение от таможенной службы США на поставку своих “умных” часов на американский рынок после внесения изменений в их дизайн.

Таким образом корпорация сможет продавать часы, произведенные за пределами США. Таможенно-пограничная служба США определила, что Apple имеет право использовать новый дизайн, чтобы обойти запрет на импорт.

Это касается Apple Watch Series 9 и Ultra 2, продажи которых были затруднены патентными проблемами, связанными с функцией измерения кислорода в крови. Apple подала апелляцию и попросила суд отсрочить запрет, что позволило возобновить продажи этих часов до рассмотрения жалобы.

Сейчас компания занимается модернизацией программного обеспечения, возможно, путем отказа от технологии пульсоксиметрии в Apple Watch. Кроме того, Apple планирует значительно снизить цены на последние модели iPhone в Китае из-за низкого спроса и усиливающейся конкуренции.