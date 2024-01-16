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Новости Apple разрешили поставлять на рынок США «умные» часы после их редизайна

Apple разрешили поставлять на рынок США «умные» часы после их редизайна

Виктория Христова Янв 16, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 55 Просмотров

Apple планирует значительное снижение цен на свои последние модели iPhone в Китае в связи с низким спросом и усиливающейся конкуренцией.

Apple получила разрешение от таможенной службы США на поставку своих “умных” часов на американский рынок после внесения изменений в их дизайн.

Таким образом корпорация сможет продавать часы, произведенные за пределами США. Таможенно-пограничная служба США определила, что Apple имеет право использовать новый дизайн, чтобы обойти запрет на импорт.

Это касается Apple Watch Series 9 и Ultra 2, продажи которых были затруднены патентными проблемами, связанными с функцией измерения кислорода в крови. Apple подала апелляцию и попросила суд отсрочить запрет, что позволило возобновить продажи этих часов до рассмотрения жалобы.

Сейчас компания занимается модернизацией программного обеспечения, возможно, путем отказа от технологии пульсоксиметрии в Apple Watch. Кроме того, Apple планирует значительно снизить цены на последние модели iPhone в Китае из-за низкого спроса и усиливающейся конкуренции.

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