Экспериментальная диверсификация сельхозкультур – как это делается в Канаде

Диверсификация сельскохозяйственных культур является важным аспектом развития сельского хозяйства, который применяется и в Канаде. В провинции Манитоба, появилось четыре центра диверсификации, где производятся полевые испытания различных сельскохозяйственных культур.

Всего было протестировано около 145 культур, но не все они оказались успешными.

Одним из провальных экспериментов было выращивание риса. Несмотря на теоретические предположения ученых о благоприятных погодных условиях и характеристиках региона, рис не смог успешно произрастать. Эксперимент провалился, и это не позволило фермерам включить рис в свой севооборот.

Однако, есть и успешные примеры. Культура конопли прошла все испытания и сегодня является востребованным продуктом в Канаде. Фермеры Манитобы смогли добавить коноплю в свой севооборот, и она успешно произрастает, обеспечивая как зерно, так и масло, которые являются основными рынками для местных производителей и переработчиков.

Диверсификация сельскохозяйственных культур позволяет оптимизировать биоразнообразие на ферме, снижает риски усугубления проблем из года в год и способствует развитию экономической устойчивости ферм и сельского хозяйства вопщем. В провинции Манитоба на данный момент только 11 культур занимают 97 процентов сельскохозяйственных земель. Диверсификация позволит расширить этот показатель и привнести больше разнообразия в сельскохозяйственное производство.

Однако, помимо агрономических аспектов, существует множество неагрономических факторов, которые влияют на успешность введения новых культур в сельскохозяйственное производство. Это включает в себя наличие необходимого оборудования, способного выращивать и собирать урожай, наличие финансовых учреждений, которые готовы предоставить кредиты для выращивания новых культур, а также наличие организаций производителей, предлагающих агрономическую и маркетинговую поддержку. Также важным фактором является доступность транспортировки продукции к покупателю.

Таким образом, диверсификация сельскохозяйственных культур является важным фактором для развития сельского хозяйства в Канаде. Она позволяет расширить рынки, повысить экономическую устойчивость и создать больше возможностей для роста как фермеров, так и всего сельскохозяйственного сектора страны.