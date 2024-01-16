Экспериментальная диверсификация сельхозкультур – как это делается в Канаде

Всего было протестировано около 145 культур, но не все они оказались успешными.
Одним из провальных экспериментов было выращивание риса. Несмотря на теоретические предположения ученых о благоприятных погодных условиях и характеристиках региона, рис не смог успешно произрастать. Эксперимент провалился, и это не позволило фермерам включить рис в свой севооборот.
Однако, есть и успешные примеры. Культура конопли прошла все испытания и сегодня является востребованным продуктом в Канаде. Фермеры Манитобы смогли добавить коноплю в свой севооборот, и она успешно произрастает, обеспечивая как зерно, так и масло, которые являются основными рынками для местных производителей и переработчиков.
Диверсификация сельскохозяйственных культур позволяет оптимизировать биоразнообразие на ферме, снижает риски усугубления проблем из года в год и способствует развитию экономической устойчивости ферм и сельского хозяйства вопщем. В провинции Манитоба на данный момент только 11 культур занимают 97 процентов сельскохозяйственных земель. Диверсификация позволит расширить этот показатель и привнести больше разнообразия в сельскохозяйственное производство.
Однако, помимо агрономических аспектов, существует множество неагрономических факторов, которые влияют на успешность введения новых культур в сельскохозяйственное производство. Это включает в себя наличие необходимого оборудования, способного выращивать и собирать урожай, наличие финансовых учреждений, которые готовы предоставить кредиты для выращивания новых культур, а также наличие организаций производителей, предлагающих агрономическую и маркетинговую поддержку. Также важным фактором является доступность транспортировки продукции к покупателю.
Таким образом, диверсификация сельскохозяйственных культур является важным фактором для развития сельского хозяйства в Канаде. Она позволяет расширить рынки, повысить экономическую устойчивость и создать больше возможностей для роста как фермеров, так и всего сельскохозяйственного сектора страны.