Трамп победил на отборе кандидатов в президенты от республиканцев в Айове

Пресс-служба республиканской партии США в штате Айова объявила, что на собрании активистов партии лидером голосования стал бывший президент страны Дональд Трамп.

Он набрал 51% голосов на собраниях сторонников партии, известных как кокусы. Второе место занял губернатор Флориды Рон Де Сантис с результатом в 21,2%, а третье место досталось бывшей губернаторше Южной Каролины Никки Хейли, получившей 19,1% голосов.

Бизнесмен Вивек Рамасвами также принимал участие в голосовании, однако набрал всего 7,7% голосов и заявил, что не будет участвовать в президентской гонке, но будет поддерживать Дональда Трампа.

Собрания сторонников республиканской партии в Айове являются началом отбора кандидатов в президенты США от данной партии. Верховный суд США рассматривает жалобу Дональда Трампа на запрет его участия в праймериз своей партии, который был наложен высшим судом штата Колорадо.

По словам спикера палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, ожидается, что Верховный суд отменит это решение. Также Трамп планирует оспорить запрет участия в праймериз, введенный судом штата Мэн, в Высшем суде страны.