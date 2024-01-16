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Новости Компания Samsung SDI купила пакет акций компании Canada Nickel

Компания Samsung SDI купила пакет акций компании Canada Nickel

Виктория Христова Янв 16, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 70 Просмотров

Южнокорейская компания Samsung SDI приобрела 8,7% акций канадской компании Canada Nickel, вложив в эту сделку $18,5 млн. Главной целью приобретения акций стало обеспечение надежных поставок важных минералов для производства аккумуляторов.

Представители Samsung SDI выразили радость от сотрудничества с Canada Nickel и надеются совместно развивать индустрию производства аккумуляторов.

В свою очередь, Canada Nickel осуществляет проект по разработке никелевого рудника в провинции Онтарио и согласно сделке предоставляет Samsung SDI 10% от производства никеля в рамках этого проекта, а также право увеличить свою долю до 20% на протяжении 15 лет.

Canada Nickel активно развивает следующее поколение высококачественных и высокопотенциальных проектов по добыче никель-кобальтовых металлов, необходимых для удовлетворения растущего спроса на нержавеющую сталь.

Сознавая свою ответственность перед устойчивым развитием, Компания Canada Nickel нацелена на разработку процессов производства с нулевыми выбросами углерода, никеля, кобальта и железа. Помимо минимального воздействия на окружающую среду, компания также стремится к раннему, постоянному и прозрачному взаимодействию с заинтересованными сторонами проекта, сообществами и коренными народами, а также к специальным адаптациям, соответствующим их интересам и ожиданиям.

Canada Nickel намерена контролировать социальное, экономическое, экологическое и культурное воздействие, а также соблюдать права человека, открыто и прозрачно решая социальные вопросы и одновременно стремясь к оптимизации потенциальных выгод от своих проектов, как говорится в недавней статье.

В настоящее время Canada Nickel, полностью владеющая своим флагманским проектом по добыче никель-кобальтового сульфида Кроуфорд, расположенным в центре богатого горнодобывающего лагеря Тимминс-Кокрейн, предоставляет инвесторам возможность влиять на никель в юрисдикциях с низким политическим риском. Компания является одним из немногих новых источников потенциальных поставок вне Индонезии и Китая и предлагает передовой опыт в области никеля на инвестиционном рынке.

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