Южнокорейская компания Samsung SDI приобрела 8,7% акций канадской компании Canada Nickel, вложив в эту сделку $18,5 млн. Главной целью приобретения акций стало обеспечение надежных поставок важных минералов для производства аккумуляторов.

Представители Samsung SDI выразили радость от сотрудничества с Canada Nickel и надеются совместно развивать индустрию производства аккумуляторов.

В свою очередь, Canada Nickel осуществляет проект по разработке никелевого рудника в провинции Онтарио и согласно сделке предоставляет Samsung SDI 10% от производства никеля в рамках этого проекта, а также право увеличить свою долю до 20% на протяжении 15 лет.

Canada Nickel активно развивает следующее поколение высококачественных и высокопотенциальных проектов по добыче никель-кобальтовых металлов, необходимых для удовлетворения растущего спроса на нержавеющую сталь.

Сознавая свою ответственность перед устойчивым развитием, Компания Canada Nickel нацелена на разработку процессов производства с нулевыми выбросами углерода, никеля, кобальта и железа. Помимо минимального воздействия на окружающую среду, компания также стремится к раннему, постоянному и прозрачному взаимодействию с заинтересованными сторонами проекта, сообществами и коренными народами, а также к специальным адаптациям, соответствующим их интересам и ожиданиям.

Canada Nickel намерена контролировать социальное, экономическое, экологическое и культурное воздействие, а также соблюдать права человека, открыто и прозрачно решая социальные вопросы и одновременно стремясь к оптимизации потенциальных выгод от своих проектов, как говорится в недавней статье.

В настоящее время Canada Nickel, полностью владеющая своим флагманским проектом по добыче никель-кобальтового сульфида Кроуфорд, расположенным в центре богатого горнодобывающего лагеря Тимминс-Кокрейн, предоставляет инвесторам возможность влиять на никель в юрисдикциях с низким политическим риском. Компания является одним из немногих новых источников потенциальных поставок вне Индонезии и Китая и предлагает передовой опыт в области никеля на инвестиционном рынке.