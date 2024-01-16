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Новости Житель Квебека признал себя виновным в организации 14 лесных пожаров

Житель Квебека признал себя виновным в организации 14 лесных пожаров

Виктория Христова Янв 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 87 Просмотров

Житель Квебека признался в организации серии пожаров, в результате которых в прошлом году сгорели сотни гектаров леса и сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

 

38-летний Брайан Паркер признал себя виновным сегодня по 13 пунктам обвинения в поджоге и одному пункту обвинения в поджоге с пренебрежением к человеческой жизни в здании суда в Чибугамау, Квебек.

Прокурор Мари-Филипп Шаррон сообщила суду, что два пожара, устроенных Паркером, вынудили 31 мая эвакуировать около 500 домов в Чапе, Квебек, небольшом населенном пункте, расположенном примерно в 425 километрах к северо-западу от Квебек-Сити.

Чаррон зачитал согласованное изложение фактов, в котором подробно говорилось, что первые пожары произошли 31 мая, через три дня после того, как правительство Квебека запретило разводить открытые костры в лесах или вокруг них из-за засушливых погодных условий.

Посты на странице Паркера в Facebook, где он регулярно публиковал информацию о лесных пожарах, включая утверждения о том, что пожары были намеренно устроены правительством, чтобы обманом заставить людей поверить в изменение климата, были одними из доказательств, которые привели полицию к нему.

Был дан запрос о предварительном вынесении приговора, в котором будет учтено как психическое состояние Паркера, так и риск, который он представляет для общественной безопасности.

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