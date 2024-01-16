Монреальский снегоуборщик “мягко подталкивает застрявший автомобиль”

Видео, на котором большой монреальский снегоуборочный аппарат толкает маленький красный автомобиль после того, как он застрял в сугробе, набирает популярность после публикации в социальных сетях.

Видео, снятое Холли Фризен, уже набрало более 600 000 просмотров на TikTok.

Она объясняет, что инцидент произошел недалеко от ее дома в монреальском районе Сен-Анри в начале декабря, сразу после первого в сезоне сильного зимнего шторма.

“В гости приехала подруга из другого города, и мы наблюдали за невероятной слаженностью уборки снега, которая происходит, когда расчищается улица”, – сказала она.

Фризен добавляет: “Какой-то парень решил попытаться проехать через огромный сугроб, который был сдвинут на середину дороги”.

“Мы не могли поверить, что он думал, что действительно преодолеет это огромное препятствие на своей маленькой машине”, – сказала она CTV News. “В итоге он оказался на вершине сугроба и колеса его машины закрутились в воздухе”.

Девушка говорит, что водитель пытался откопать себя щеткой для снега.

“Это было действительно довольно комично”, – вспоминала она. “Затем он попытался заручиться поддержкой нескольких прохожих, чтобы они помогли ему вытолкнуть машину, но все они просто покачали головами и сказали ему, что вытолкнуть машину невозможно”.

Фризен говорит, что когда она заметила большой снегоуборщик, направляющийся к нему, она решила начать съемку.

“Снегоуборщик должен был остановиться. Маленькие тротуарные машины должны были остановиться”, – сказала она. “Все застопорилось, пока он не решил, что у него нет другого выбора, кроме как слегка подтолкнуть маленькую красную машину”.

Потребовалось всего несколько толчков, после чего освобожденная машина тронулась в путь.