Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Монреальский снегоуборщик “мягко подталкивает застрявший автомобиль”

Монреальский снегоуборщик “мягко подталкивает застрявший автомобиль”

Виктория Христова Янв 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 90 Просмотров

Видео, на котором большой монреальский снегоуборочный аппарат толкает маленький красный автомобиль после того, как он застрял в сугробе, набирает популярность после публикации в социальных сетях.

Видео, снятое Холли Фризен, уже набрало более 600 000 просмотров на TikTok.

Она объясняет, что инцидент произошел недалеко от ее дома в монреальском районе Сен-Анри в начале декабря, сразу после первого в сезоне сильного зимнего шторма.

“В гости приехала подруга из другого города, и мы наблюдали за невероятной слаженностью уборки снега, которая происходит, когда расчищается улица”, – сказала она.

Фризен добавляет: “Какой-то парень решил попытаться проехать через огромный сугроб, который был сдвинут на середину дороги”.

“Мы не могли поверить, что он думал, что действительно преодолеет это огромное препятствие на своей маленькой машине”, – сказала она CTV News. “В итоге он оказался на вершине сугроба и колеса его машины закрутились в воздухе”.

Девушка говорит, что водитель пытался откопать себя щеткой для снега.

“Это было действительно довольно комично”, – вспоминала она. “Затем он попытался заручиться поддержкой нескольких прохожих, чтобы они помогли ему вытолкнуть машину, но все они просто покачали головами и сказали ему, что вытолкнуть машину невозможно”.

Фризен говорит, что когда она заметила большой снегоуборщик, направляющийся к нему, она решила начать съемку.

“Снегоуборщик должен был остановиться. Маленькие тротуарные машины должны были остановиться”, – сказала она. “Все застопорилось, пока он не решил, что у него нет другого выбора, кроме как слегка подтолкнуть маленькую красную машину”.

Потребовалось всего несколько толчков, после чего освобожденная машина тронулась в путь.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*