Начинается судебный процесс над мужчиной из Квебека, обвиняемым в убийстве студентки в 2000 году

В настоящее время проводится отбор присяжных для судебного процесса над мужчиной, обвиняемым в сексуальном насилии и убийстве 19-летней студентки колледжа в Квебеке почти 24 года назад.

Марк-Андре Гренон обвиняется в убийстве первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах в отношении Гилейн Потвин, которая была найдена мертвой в апреле 2000 года в своей квартире в Жонкьере, примерно в 215 километрах к северу от Квебека.

Гренон присутствовал в суде и не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Судья Верховного суда Франсуа Юо сообщил потенциальным присяжным сегодня в здании суда в Чикутими, что судебный процесс, как ожидается, продлится около пяти недель.

Ожидается, что это дело прольет свет на методы судебной экспертизы, которые привели полицию к аресту Гренона в 2022 году, более чем через два десятилетия после убийства.

Хуот сказал, что “особый научный метод” побудил следователей отточить личность Гренон, что в конечном итоге привело к аресту подозреваемого после того, как ДНК из двух использованных им соломинок была сопоставлена с образцом, собранным на месте преступления.

Но эти обвинения еще не доказаны в суде.