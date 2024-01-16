Начинаются предварительные слушания по делу жителя Квебека, обвиняемого в убийстве 3 человек грузовиком

В настоящее время проводятся предварительные слушания по делу жителя Квебека, обвиняемого в убийстве трех человек своим грузовиком в марте прошлого года.

Стив Ганьон обвиняется по трем пунктам обвинения в убийстве первой степени и девяти пунктам обвинения в покушении на убийство в связи с предполагаемым нападением 13 марта в Амки, провинция Квебек, примерно в 350 километрах к северо-востоку от Квебек-Сити.

Грузовик въехал в несколько групп пешеходов на главной улице города, что полиция охарактеризовала как преднамеренный акт.

Ганьон, которому сейчас 39 лет, сдался полиции после предполагаемого нападения, унесшего жизни 65-летнего Жеральда Шаре, 73-летнего Жана Лафреньера и 41-летнего Симона-Гийома Бурже.

Слушание по определению того, достаточно ли доказательств для передачи дела в суд, проходит в закрытом режиме в здании суда в Амки под председательством судьи Квебека Анник Бойвин.

Обвиняемый был спокоен, слушая свидетелей, и несколько раз оборачивался, чтобы выглянуть в окно позади себя.

Ганьона представляет адвокат защиты Хьюго Кэсси, в то время как корону представляют прокуроры Симон Бланшетт и Жером Симар.