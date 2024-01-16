Пища из насекомых становится все популярнее среди западных потребителей. Рынок насекомых, будь то обычные или генетически модифицированные, стремительно развивается и рекламируется как экологически чистая и устойчивая альтернатива традиционному животноводству.

На сайте ассоциации Vitagora, ориентированной на агропродовольственный сектор, упоминается, что объем продаж насекомых оценивается в 688 миллионов долларов в 2018 году и ожидается достижение 1,4 миллиарда долларов к 2024 году. В настоящее время в Европе производится более 6000 тонн насекомого белка, не содержащего ГМО, который в основном используется для производства кормов для домашних животных. Однако компании стремятся расширить рынок продуктов питания для людей, особенно для спортсменов.

В 2016 году компания Innovafeed была основана двумя бывшими сотрудниками McKinsey, Клеманом Рэем и Одом Го, а также бывшим сотрудником банка Ротшильдов, Бастьеном Оггери. Они специализируются на производстве и продаже мух-тетеревятников.

Компания Innovafeed является владельцем двух крупнейших ферм по выращиванию насекомых во Франции и в мире. В 2020 году она объединилась с ADM (Archer Daniels Midland) — одной из ведущих компаний в сфере торговли зерном. Благодаря сотрудничеству с акционерами ADM и Cargill, Innovafeed достигла значительных результатов, и суммарная выручка компании составила 450 миллионов евро менее, чем за 5 лет. Кроме того, компания получает значительную государственную финансовую поддержку через французский генополис, что позволяет ей проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты с меньшими затратами благодаря качественной инфраструктуре этого “инкубатора”.

Компания Innovafeed активно заботится о своем имидже и позиционирует свою продукцию на рынке как “ответственные” продукты. Это утверждение подтверждается на сайте bioalaune.com, который не оспаривает этот факт.

Компания Ecocert, специализирующаяся на сертификации органической продукции, также признала, что удобрения, производимые Innovafeed из насекомых и продаваемые под брендом Frassinova, соответствуют критериям органического земледелия. Компании Lidl и Innovafeed сообщают о том, что эти ингредиенты на основе насекомых становятся альтернативой бразильским соевым бобам, которые часто содержат ГМО и являются причиной массовой вырубки лесов.

Наравне с Innovafeed, мы также обратили внимание на компанию Metex Nøøvistago — одного из французских игроков, работающих в области генетически модифицированных микроорганизмов. Интерес к ГМО-насекомым, который проявляется в Innovafeed, уже стал актуальным и для других компаний.

Одной из таких компаний является израильская Freezem. Они надеются скоро вывести на рынок генетически модифицированную муху под названием BSF-Titan®, которая описывается как “лучшая машина для переработки”. Команда исследователей Freezem заявила о модификации более 400 генетических мишеней и разработке и патентовании множества генетически модифицированных штаммов мухи BSF с использованием протоколов, включая CRISPR/Cas9.

Одной из ГМ-мух, которая предназначена для использования в качестве источника белка при кормлении животных, является черная солдатская муха (Hermetia illucens). Цель генетических модификаций заключается в получении более крупных личинок этой мухи. Компания, получившая финансирование в размере 6,3 миллиона евро от Европейского совета по инновациям (EIC), заявляет о размере личинок, превышающем размеры дикой мухи на 50%. Компания также утверждает, что более крупные личинки помогут снизить затраты в отрасли, улучшить коэффициент конверсии кормов и обеспечить устойчивый, эффективный и доступный способ увеличения производства белкового корма для домашнего скота.

Также когда-то говорили и про продукты ГМО, что они могут быть использованы для кормления скота и, следовательно, людей. Однако это обещание так и не было выполнено, поскольку голод — это вопрос не только производственный, но и социальный и политический.