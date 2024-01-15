Снижение продаж, но не цен на недвижимость

Продажи жилья в Квебеке еще больше упали в 2023 году, и это произошло во всех категориях недвижимости, свидетельствуют последние статистические данные, собранные из провинциальной базы данных Centris брокеров по недвижимости.

Спад составил на 10 995 продаж меньше, чем в 2022 году. В масштабах провинции это снижение составило 13 %, в районе Монреаля количество сделок сократилось на 14%, как и в районе Шербрука, а в Гатино-на 15%. Квебек, Труа-Ривьер и Сагеней показали лучшие результаты – 7 %, Мон-Тремблан-на 21%.

Первые покупатели ожидали значительного падения цен на недвижимость, в частности из-за высоких процентных ставок. Но из-за нехватки количества доступных домов, статистика свидетельствует о стабильности цен. Что касается небольших доходных домов, таких как 2-плекс и 3-плекс, то их цена выросла на 4%, появилась тенденция покупки таких домов родителями и взрослыми детьми для совместного проживания.

Покупатели, которые приобрели дом на одну семью в районе Монреаля в 2023 году, заплатили на 2 % меньше, чем в 2022 году, при средней цене 541000 долларов.

Вместо этого в городе Квебеке они столкнулись с небольшим ростом на 3% на недвижимость для одной семьи, при этом средняя цена достигла 350 000 долларов. Что касается Шербрука, то средняя цена на односемейные дома выросла на 8% и сейчас составляет 377 943 доллара. При разбивке средних цен по регионам картина не отражает цены в масштабе провинции. Например, в Мон-Тремблане средняя цена на односемейные дома выросла на 9%.

Несмотря на то, что в 2023 году произошло небольшое увеличение количества выставленной на продажу недвижимости с ростом на 24 %, этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию на рынке в пользу покупателей. Интересно, что нам принесет 2024 год ?

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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