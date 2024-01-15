Более сильный рынок недвижимости в 2024 году, но цены, которые, как ожидается, останутся высокими

Рынок недвижимости в Канаде может снова оживиться в этом году после катастрофического периода, отмеченного резким ростом процентных ставок. Но проблеск надежды в пользу покупателей маячит на горизонте, считают несколько экспертов, которые прогнозируют снижение ключевой ставки уже этой весной, хотя цены на покупку, как ожидается, останутся высокими.

Рынок недвижимости в Канаде может снова оживиться в этом году после катастрофического периода, отмеченного резким ростом процентных ставок. Но проблеск надежды в пользу покупателей маячит на горизонте, считают несколько экспертов, которые прогнозируют снижение ключевой ставки уже этой весной, хотя цены на покупку, как ожидается, останутся высокими.

В течение дня бесплатных экскурсий по восточному Монреалю брокер по недвижимости Пьер Вьен представляет отремонтированную недвижимость, которая только и ждет потенциальных покупателей. Здесь это дуплекс, который был полностью отремонтирован. – Внизу есть студия,-говорит он.

В начале этого года домохозяйства далеки от того, чтобы спешить с рекламой, признает г-н Вьен. Здесь немного тихо. Это 5 января, в конце концов, мы все еще в 2023 году,-говорит он.

Тем не менее, после года, когда процентные ставки выросли, рынок недвижимости может увидеть свет в конце туннеля, надеется брокер.

Люди уже два года как спустили все на тормозах. В 2024 году он начнет немного расти, потому что ставки начнут снижаться, объясняет он.

Это мнение разделяют ряд экономистов в стране, которые делают ставку на долгожданное решение Банка Канады, объявляющего следующей весной о снижении ключевой ставки.

Ожидается, что первое снижение произойдет в апреле 2024 года, прогнозирует Джимми Джин, главный экономист Desjardins.

На рынках, которые и без того являются явно дорогими, улучшение может быть слишком незначительным для нескольких домохозяйств, смягчает он, уточняя, что на рынке перепродажи может произойти постепенное улучшение, которое он называет очень скромным.

Отметим, что Банк Канады в декабре в третий раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5%, стремясь снизить инфляцию. Согласно прогнозам движения Дежарденов, ключевая ставка может вырасти с 5 до 3,5% к концу года.

Столкнувшись с этим всплеском оптимизма, управляющий Центральным Банком Канады Тифф Маклем вместо этого призывает к осторожности. В своем выступлении 15 декабря в Канадском клубе Торонто он сказал, что еще слишком рано рассматривать возможное снижение ключевой ставки.

Когда совет директоров убедится, что ценовая стабильность восстанавливается, мы подумаем о снижении ключевой ставки,-сказал он.

Нет необходимости ждать, пока инфляция полностью вернется к целевому показателю в 2%, чтобы рассмотреть возможность смягчения политики, но она должна быть четко направлена к 2 %.

Затем на горизонте также появляется еще одна проблема : платежеспособность домовладельцев. Таким образом, чуть менее половины ипотечных кредитов должны быть продлены в течение двух лет, согласно данным, опубликованным канадской ипотечной и жилищной корпорацией.

Средние ежемесячные платежи могут увеличиться на 30-40%, напоминает уполномоченный управляющий по делам о несостоятельности Пьер Фортен. В итоге мы получим большую долю владельцев, которые покупали во время пандемии, когда цены были на пике, подчеркивает он.

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