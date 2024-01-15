В Канаде не хотят видеть много студентов-иностранцев

Канаде необходимо ограничить приток иностранных студентов для решения проблемы с нехваткой жилья, заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер в интервью телеканалу CTV News.

Однако он не уточнил, насколько будет сокращено число иностранных студентов в стране.

Канадские власти столкнулись с критикой из-за предоставления большого количества мигрантов, тем самым обострив проблему с жильем. Миллер отметил, что количество проживающих в Канаде иностранных студентов “приводит в замешательство” и система уже “вышла из под контроля”.

Однако политик подчеркнул, что ограничение количества иностранных студентов не является универсальным решением, способным решить проблемы с жильем в стране.

CTV News сообщает, что правящая либеральная партия, возглавляемая премьер-министром Джастином Трюдо, установила цель привлечь в Канаду 485 000 иммигрантов в 2024 году, а также по 500 000 в 2025 и 2026 годах.

В третьем квартале 2023 года в Канаду прибыло свыше 300 000 временных резидентов, преимущественно иностранных студентов и рабочих-мигрантов.