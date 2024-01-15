Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове

Украинское посольство в Канаде отреагировало на высказывания чемпиона мира по трём версиям: WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе, Артура Бетербиева, который поддержал рамзана Кадырова после победы над Каллумом Смитом.

“Посольство Украины в Канаде ошеломлено тем, что Артур Бетербиев публично превозносит лидера Чечни, Рамзана Кадырова, в своем выступлении после боксёрского поединка в Канаде. Это еще одно подтверждение отсутствия политической нейтральности российских спортсменов”, – говорится в заявлении.

14 января Бетербиев нокаутировал Каллума Смита в седьмом раунде боя.

38-летний российский боксёр защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятые защита), IBF (восьмые защита) и WBO (вторые защита) в полутяжёлой весовой категории.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому чемпиону мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе, Артуру Бетербиеву.

“Двадцать раз из двадцати боёв Артур Бетербиев доказал всему миру, что он лучший в своей весовой категории и неслучайно стал обладателем трёх чемпионских поясов. Каллум Смит, еще один претендент на эти пояса, не смог ничего противопоставить чеченскому чемпиону и отнять у него высокие трофеи”, – написал Кадыров в социальных сетях.

По его словам, несмотря на блестящие победы и огромную популярность, Бетербиев всегда остаётся скромным и очень религиозным человеком, достойным сыном чеченского народа.

“Мы все гордимся тем, что у нас есть такой благородный брат, который своим героизмом и трудом прославляет имя нашей республики во всём мире”, – добавил Кадыров.

Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде боя 13 января в Квебеке.

На счету российского боксёра 20 побед в 20 профессиональных поединках. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.