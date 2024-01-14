Вы уже знакомы с удивительной программой Canada for Greener Homes?
Запущенная в 2021 году, эта инициатива предлагает переход от систем отопления на мазуте и газе к более экологичным электрическим системам.
Изначально задуманная до 2027 года, программа может закрыться раньше из-за своей популярности!
ВАШ ШАГ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ
В эпоху экологических вызовов и растущих цен на энергоносители, программа Canada for Greener Homes становится не просто возможностью, а необходимостью для каждого.
Замена устаревших систем отопления на эффективные электрические сплит-системы – это ваш вклад в сохранение планеты и существенная экономия семейного бюджета.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ПРИРОДЫ И ВАШЕГО КОШЕЛЬКА
Выбор электрических систем обогрева снижает выбросы углекислого газа, способствуя борьбе с глобальным потеплением.
К тому же, экономия до 30% на электроэнергии означает меньшие счета каждый месяц.
ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА
Не упустите шанс воспользоваться федеральным грантом до $5000 на улучшение энергоэффективности вашего дома.
К тому же, жители Квебека, Онтарио и Новой Шотландии могут получить дополнительные средства от своих провинций.
Это означает, что вы можете покрыть до половины стоимости инвестиций в тепловой насос стоимостью $10 000!
Но программа Canada for Greener Homes может закончиться раньше запланированного срока.
Не откладывайте решение, которое принесет пользу и вам, и окружающему миру.
Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам сделать первый шаг к лучшему завтра.
AIR DU CONFORT 2000 – ВАШИ ЭКСПЕРТЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Компания Air du Confort 2000 специализируемся на решениях, которые делают ваш дом теплым, комфортным и экологичным.
Компания, Air du Confort 2000 является лидером в продаже, установке и ремонте электрических систем обогрева.
Специализируется на настенных и центральных сплит-системах и готова помочь вам в оформлении заявки на получение федерального и провинциального грантов.
Не упустите свой шанс — звоните нам уже сегодня, и мы поможем вам получить эту финансовую поддержку от государства.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Вебсайт: https://airduconfort.com/
- Телефон (Анна, русскоязычный): 514 951 3949
- Телефон (Даниэль, франкоязычный): 514 567 2643
Не пропустите возможность сделать ваш дом более теплым, экономичным и экологически чистым.
Давайте вместе работать на благо вашего уюта и здоровья нашей планеты!