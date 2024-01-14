Теплее, быстрее, экологичнее: программа Canada for Greener Homes и ваш шанс на экономию

Улучши экологию и сэкономь вместе с Air du Confort 2000 по программе Canada for Greener Homes

Вы уже знакомы с удивительной программой Canada for Greener Homes?

Запущенная в 2021 году, эта инициатива предлагает переход от систем отопления на мазуте и газе к более экологичным электрическим системам.

Изначально задуманная до 2027 года, программа может закрыться раньше из-за своей популярности!

ВАШ ШАГ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ

В эпоху экологических вызовов и растущих цен на энергоносители, программа Canada for Greener Homes становится не просто возможностью, а необходимостью для каждого.

Замена устаревших систем отопления на эффективные электрические сплит-системы – это ваш вклад в сохранение планеты и существенная экономия семейного бюджета.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПРИРОДЫ И ВАШЕГО КОШЕЛЬКА

Выбор электрических систем обогрева снижает выбросы углекислого газа, способствуя борьбе с глобальным потеплением.

К тому же, экономия до 30% на электроэнергии означает меньшие счета каждый месяц.

ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА

Не упустите шанс воспользоваться федеральным грантом до $5000 на улучшение энергоэффективности вашего дома.

К тому же, жители Квебека, Онтарио и Новой Шотландии могут получить дополнительные средства от своих провинций.

Это означает, что вы можете покрыть до половины стоимости инвестиций в тепловой насос стоимостью $10 000!

Но программа Canada for Greener Homes может закончиться раньше запланированного срока.

Не откладывайте решение, которое принесет пользу и вам, и окружающему миру.

Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам сделать первый шаг к лучшему завтра.

AIR DU CONFORT 2000 – ВАШИ ЭКСПЕРТЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Компания Air du Confort 2000 специализируемся на решениях, которые делают ваш дом теплым, комфортным и экологичным.

Компания, Air du Confort 2000 является лидером в продаже, установке и ремонте электрических систем обогрева.

Специализируется на настенных и центральных сплит-системах и готова помочь вам в оформлении заявки на получение федерального и провинциального грантов.

Не упустите свой шанс — звоните нам уже сегодня, и мы поможем вам получить эту финансовую поддержку от государства.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вебсайт: https://airduconfort.com/

Телефон (Анна, русскоязычный): 514 951 3949

Телефон (Даниэль, франкоязычный): 514 567 2643

Не пропустите возможность сделать ваш дом более теплым, экономичным и экологически чистым.

Давайте вместе работать на благо вашего уюта и здоровья нашей планеты!

Не пропустите возможность сделать ваш дом более теплым, экономичным и экологически чистым.