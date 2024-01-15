Канадцам запретили выкладывать видео с ограблением их дома

Местная полиция провинции Квебек запретила жителям выкладывать видео с ограблениями их домов, снимаемые видеокамерами, со ссылкой на нарушение права на частную жизнь грабителей.

Провинция Квебек, столкнулась с “эпидемией воровства с крыльца”. Ранее жители заказывали товары онлайн и оставляли их на крыльце, ожидая возвращения с работы.

Однако в последнее время преступники начали воровать коробки с доставленными заказами прямо с крыльца. Чтобы обезопасить себя, граждане стали публиковать видеозаписи этих преступлений, чтобы другие люди могли узнать преступников в лицо.

Но полиция Квебека была быстро вынуждена вмешаться и запретить публикации видео, грозясь преследовать уголовно тех, кто нарушает запрет. Представитель полиции объяснил, что публикация фотографий с места преступления нарушает презумпцию невиновности и право на частную жизнь преступника.

Полиция предупредила, что лица, публикующие видеозаписи краж своих посылок, могут быть обвинены в клевете. Безопасность Квебека указала на соответствующие статьи гражданского кодекса провинции, которые гарантируют право каждого на уважение его репутации и частной жизни, а также запрещают вторжение в частную жизнь без согласия или разрешения закона.

Следует напомнить, что правоохранительные органы изначально существовали для преследования нарушителей закона, однако полиция Канады решила сделать упор на защите частной жизни преступников в 2024 году.