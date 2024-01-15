Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские фермеры не обрадовались отличному урожаю подсолнечника
Фото: https://www.pexels.com/

Канадские фермеры не обрадовались отличному урожаю подсолнечника

Виктория Христова Янв 15, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 42 Просмотров

Фермеры из канадской провинции Манитоба не всегда счастливы отличным урожаем подсолнечника

Фермеры из канадской провинции Манитоба не всегда счастливы отличным урожаем подсолнечника, ведь в 2023 году он достиг рекордных значений в 3,5 тысячи фунтов с акра (39,23 центнера с гектара) по сравнению с историческим средним уровнем 2-2,5 тысячи фунтов с акра (22,4-28 центнеров с гектара). Такие данные сообщает издание The Western Producer.

Однако, несмотря на успешную урожайность, агентство сельского хозяйства Manitboa Agriculture определило подсолнечник как самую невыгодную культуру для посева в 2024 году. По отчету о себестоимости сельскохозяйственных культур, при урожайности в 22,4 ц/га выращивание подсолнечника на масло будет вызывать “отрицательную прибыль” – убыток в размере 160,72 канадских долларов на акр, что составляет минус 24% рентабельности.

В то время, как кукуруза приносит прибыль в размере 40 канадских долларов с акра. Владельцы собственной земли, экономящие на оборудовании, могут получить прибыль при урожайности выше 28 ц/га. Основная проблема с подсолнечником в 2024 году – это цена. Манитоба установила целевую цену на уровне 0,25 канадского доллара за фунт, что является значительно ниже, чем в предыдущие два года.

Цену на подсолнечник в Канаде определяют поставщики из США. На начало января в элеваторах Северной Дакоты подсолнечник продавался по цене 16-17 долларов за сто фунтов. Весной 2023 года цена составляла 21 доллар за сто фунтов, а в 2022 году она превышала отметку в 30 долларов за сто фунтов.

“У нас было два рекордных урожая подряд”, – сообщает исполнительный директор Национальной ассоциации подсолнечника, Джон Сандбаккен. Благодаря огромному урожаю в Северной Дакоте в 2023 и 2022 годах, рынок заполнен излишками товара.

Сандбаккен также отмечает, что цена на подсолнечник может восстановиться в 2024 году. Однако, даже в случае высокого спроса, огромные запасы продукции не исчезнут.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*