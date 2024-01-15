Канадские фермеры не обрадовались отличному урожаю подсолнечника

Фермеры из канадской провинции Манитоба не всегда счастливы отличным урожаем подсолнечника

Фермеры из канадской провинции Манитоба не всегда счастливы отличным урожаем подсолнечника, ведь в 2023 году он достиг рекордных значений в 3,5 тысячи фунтов с акра (39,23 центнера с гектара) по сравнению с историческим средним уровнем 2-2,5 тысячи фунтов с акра (22,4-28 центнеров с гектара). Такие данные сообщает издание The Western Producer.

Однако, несмотря на успешную урожайность, агентство сельского хозяйства Manitboa Agriculture определило подсолнечник как самую невыгодную культуру для посева в 2024 году. По отчету о себестоимости сельскохозяйственных культур, при урожайности в 22,4 ц/га выращивание подсолнечника на масло будет вызывать “отрицательную прибыль” – убыток в размере 160,72 канадских долларов на акр, что составляет минус 24% рентабельности.

В то время, как кукуруза приносит прибыль в размере 40 канадских долларов с акра. Владельцы собственной земли, экономящие на оборудовании, могут получить прибыль при урожайности выше 28 ц/га. Основная проблема с подсолнечником в 2024 году – это цена. Манитоба установила целевую цену на уровне 0,25 канадского доллара за фунт, что является значительно ниже, чем в предыдущие два года.

Цену на подсолнечник в Канаде определяют поставщики из США. На начало января в элеваторах Северной Дакоты подсолнечник продавался по цене 16-17 долларов за сто фунтов. Весной 2023 года цена составляла 21 доллар за сто фунтов, а в 2022 году она превышала отметку в 30 долларов за сто фунтов.

“У нас было два рекордных урожая подряд”, – сообщает исполнительный директор Национальной ассоциации подсолнечника, Джон Сандбаккен. Благодаря огромному урожаю в Северной Дакоте в 2023 и 2022 годах, рынок заполнен излишками товара.

Сандбаккен также отмечает, что цена на подсолнечник может восстановиться в 2024 году. Однако, даже в случае высокого спроса, огромные запасы продукции не исчезнут.