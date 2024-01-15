Трюдо: Канада не поддерживает иск ЮАР о геноциде в секторе Газа

“Канада уже давно является большим приверженцем международного порядка, основанного на правилах, а также процессов и структур, созданных в последние десятилетия для обеспечения соблюдения и уважения международного права”, – заявил глава канадского правительства журналистам.
Он также отметил важность Международного суда ООН в поддержке мирового порядка, но подчеркнул, что это не означает поддержку поданного иска ЮАР против Израиля.
“Наша искренняя поддержка Международного суда ООН и его процессов не означает, что мы поддерживаем предпосылку дела, выдвинутого Южной Африкой”, – подчеркнул премьер-министр.
Трюдо обещал в ближайшем будущем представить заявление, в котором подробно изложит позицию Канады по данному вопросу.
Напомним, ЮАР требует от Международного суда ООН принять решение о прекращении израильской операции в секторе Газа.