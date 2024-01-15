Трюдо: Канада не поддерживает иск ЮАР о геноциде в секторе Газа

Канада не участвует в поддержке иска ЮАР о признании геноцида в секторе Газа. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, заявил 12 января, что Канада поддерживает международный порядок, основанный на правилах, и отвергает иск, выдвинутый ЮАР о геноциде в секторе Газа, сообщает CBC.

“Канада уже давно является большим приверженцем международного порядка, основанного на правилах, а также процессов и структур, созданных в последние десятилетия для обеспечения соблюдения и уважения международного права”, – заявил глава канадского правительства журналистам.

Он также отметил важность Международного суда ООН в поддержке мирового порядка, но подчеркнул, что это не означает поддержку поданного иска ЮАР против Израиля.

“Наша искренняя поддержка Международного суда ООН и его процессов не означает, что мы поддерживаем предпосылку дела, выдвинутого Южной Африкой”, – подчеркнул премьер-министр.

Трюдо обещал в ближайшем будущем представить заявление, в котором подробно изложит позицию Канады по данному вопросу.

Напомним, ЮАР требует от Международного суда ООН принять решение о прекращении израильской операции в секторе Газа.