В Канаде готовятся бастовать гражданские работники военных баз

Гражданские работники канадских военных баз в Онтарио и Квебеке готовятся к проведению забастовки, начиная с 15 января

Гражданские работники канадских военных баз в Онтарио и Квебеке готовятся к проведению забастовки, начиная с 15 января, по сообщению Альянса государственной службы Канады, опубликованном 13 января в газете The Montreal Gazette.

Они требуют повышения заработной платы для работников фондов, не являющихся государственными служащими. В профсоюзе отмечается, что такие работники выполняют те же обязанности, что и их коллеги из федеральных служб, но получают значительно меньше. Они предоставляют услуги по питанию, отдыху и финансовому планированию. Примерно 500 человек планируют присоединиться к забастовке.

Профсоюз также требует больших льгот для работников, занятых не на полный рабочий день.

Напомним, что в Канаде некоторые государственные служащие, включая учителей, уже проводили бастовки, требуя повышения зарплат в связи с высокой инфляцией. Некоторым профсоюзам удалось добиться улучшения условий оплаты труда для своих членов.