Турция приостановила поставки из Канады камер для дронов

Турция временно прекратила поставки камер для дронов из Канады.

Турция временно прекратила поставки камер для дронов из Канады.

Эта решение связано с ограничениями, наложенными Оттавой на продажу оружия Анкаре, сообщил Халук Гёргюн, глава Управления оборонной промышленности Турции, 12 января в Hürriyet Daily News.

Он добавил, что в настоящее время Турция уже разрабатывает камеры для беспилотников гораздо более высокого качества. Также Гёргюн сообщил, что серийное производство новых камер планируется запустить в январе 2024 года.

Он также отметил, что Турция уже экспортировала старые модели этих камер в 15 стран. Глава турецкого оборонпрома подчеркнул, что новые камеры будут одними из лучших в мире. «Новые камеры будут одними из лучших, используемых в мире», — подчеркнул глава турецкого оборонпрома.