Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Турция приостановила поставки из Канады камер для дронов
drone
Минидрон. Фото из Интернета.

Турция приостановила поставки из Канады камер для дронов

Виктория Христова Янв 15, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 44 Просмотров

Турция временно прекратила поставки камер для дронов из Канады.

Турция временно прекратила поставки камер для дронов из Канады.

Эта решение связано с ограничениями, наложенными Оттавой на продажу оружия Анкаре, сообщил Халук Гёргюн, глава Управления оборонной промышленности Турции, 12 января в Hürriyet Daily News.

Он добавил, что в настоящее время Турция уже разрабатывает камеры для беспилотников гораздо более высокого качества. Также Гёргюн сообщил, что серийное производство новых камер планируется запустить в январе 2024 года.

Он также отметил, что Турция уже экспортировала старые модели этих камер в 15 стран. Глава турецкого оборонпрома подчеркнул, что новые камеры будут одними из лучших в мире. «Новые камеры будут одними из лучших, используемых в мире», — подчеркнул глава турецкого оборонпрома.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*