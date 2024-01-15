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Довольный Дональд Трамп

Канадский эксперт назвал обвинения против бизнеса Трампа нелепыми

Виктория Христова Янв 15, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 39 Просмотров

Эксперт из Канады расценил обвинения в адрес бизнеса Дональда Трампа как несуразные. Судебное дело против империи Трампа в Нью-Йорке не имеет никаких шансов на успешное осмотрение апелляционным судом, – заявил Кевин О’Лири, инвестор и бизнесмен из Канады.

О’Лири пояснил, что если вы являетесь застройщиком и у вас есть здание в любом городе США, и вы хотите построить здание рядом с ним, то вам необходимо обратиться в банк за кредитом на финансирование строительства, с целью получить максимальную сумму денег. Для этого застройщик называет самую высокую стоимость своих активов, в то время как оценщики банка стараются ее занизить.

Затем, после переговоров с банком, застройщик получает нужный ему кредит и строит новое здание. Дональда Трампа обвинили в намеренном завышении стоимости его собственности, что якобы является нарушением закона.

“Кстати, не говоря уже о Трампе, абсолютно все застройщики по всему миру делают так. Они всегда заявляют, что их активы стоят много, а банк считает наоборот”, – заявил эксперт.

Кроме того, он отметил, что в данном случае никто не понес ущерба, банк вернул свои деньги с процентами, здание было построено. “Если вы собираетесь подать иск и выиграть в этом деле, вам придется подавать иски против каждого застройщика по всему миру. Вот что они делают каждый день”, – заявил О’Лири.

Он заявил, что это дело развалится в любом апелляционном суде, независимо от того, какие штрафы может наложить судья, ведущий дело, на империю Трампа. О’Лири указал, что с точки зрения любого застройщика, подобное дело против Трампа в Нью-Йорке выглядит совершенно нелепо: “Я понимаю, что у Трампа много других проблем и обвинений, но если вы застройщик, вы призадумаетесь и скажете: “Что это? Это же абсурд””.

Напомним, сам Трамп неоднократно заявлял, что в данном деле нет нарушений, нет пострадавших, и что дело является политически мотивированным охотой на ведьм.

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