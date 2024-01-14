Рынок жилья может восстановиться в этом году, говорят экономисты

После года, отмеченного осторожностью и меняющимися ожиданиями, вызванными ростом стоимости процентных ставок и кредитов, экономисты полагают, что канадский рынок жилья может восстановиться в 2024 году.

Это во многом зависит от прогнозов о том, что Банк Канады может начать снижать ключевую процентную ставку с текущего уровня в пять процентов уже во втором квартале этого года.

“Мы, очевидно, наблюдаем за поворотным моментом на рынке”, – сказал экономист TD Bank Риши Сондхи.

“За последние несколько месяцев у нас наблюдалась некоторая, я бы сказал, более слабая активность продаж и ценообразования … Мы получаем некоторые признаки того, что рынок, по крайней мере с точки зрения спроса, начинает меняться”.

В своем последнем отчете о национальных данных по продажам жилья и ценообразованию Канадская ассоциация недвижимости сообщила, что с конца прошлого лета рыночные условия стали мягче.

В то время как в последнее время снижение цен было в основном явлением в провинции Онтарио, в конце года цены на жилье также начали снижаться во Фрейзер-Вэлли, Виннипеге и Галифаксе. В других местах цены в основном держались на прежнем уровне или продолжали расти в таких провинциях, как Альберта, Саскачеван, Нью-Брансуик, остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор.

“Я бы не ожидал чего-то слишком громкого от рынка вторичного жилья в ближайшие несколько месяцев”, – отметил председатель CREA Ларри Серкуа в декабре.

“Это хорошо, потому что рынок, который, похоже, стабилизируется на сбалансированной территории, все чаще предполагает сценарий мягкой посадки”.

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