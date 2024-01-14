Иммиграция с Александрой Мельниковой. Открытая рабочая виза для граждан Израиля, как подать и кто может на нее подать?

В связи с войной в Израиле Министерство Иммиграции Канады открыло специальную программу, которая гарантирует открытую рабочую визу гражданам Израиля и тем, кто проживал на этой территории на момент конфликта. Открытая рабочая виза будет выдаваться на три года. Кто может подать?

граждане Израиля с израильским паспортом, которые легально находятся сейчас в Канаде

с израильским паспортом, которые легально находятся сейчас в Канаде граждане любых других национальностей , которые на момент конфликта проживали в Израиле и у которых есть канадские родственники (граждане Канады или на статусе ПМЖ). В категорию канадских родственников входят: супруги, дети до 22 лет и их дети, если есть. Эта категория аппликантов должны были проживать на территории конфликта и покинуть ее после 7 октября 2023 года, а на момент подачи легально находиться в Канаде.

Эта категория людей может подать на открытую рабочую визу в Канаде или на студенческую визу. Им также не нужно платить консульские взносы за рассмотрение. Обратите внимание, на момент подачи и все время рассмотрения нужно находиться в Канаде и на запрос нужно будет пройти медкомиссию. Срок действия открытой рабочей визы до 3 лет. Это зависит от срока действия вашего паспорта и как долго действительны ваши отпечатки пальцев (максимальная действительность 10 лет, потом нужно пересдавать).

Обратите внимание, программа действует до 12 июня 2024 года, квоты на количество заявок нет. При влете в Канаду имейте ввиду, что вам очень желательно показать обратный билет, а также вас могут спросить о наличие средств, пока вы будете ждать разрешение на работу.

Маленькая, но очень важная подсказка: в этом пакете документов формуляр на рабочее разрешение выскакивает как «продление уже существующего разрешения на работу» и ЭТО ПРАВИЛЬНО (!!!). Это позволяет рассматривать файл внутри Канады, то есть применять программу Министерства Иммиграции для граждан Израиля, которые находятся УЖЕ В Канаде.

Подача на открытую рабочую визу происходит онлайн

Если вам нужна консультация по вопросам иммиграции, пожалуйста, отправьте запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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