Некоторые пользователи iPhone вскоре могут получить чек от Apple

Если у вас был iPhone до декабря 2017 года, вскоре вы можете получить право на выплату от Apple, которая согласилась выплатить более 11 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска.

Урегулирование связано с утверждениями о “функциях снижения производительности” в определенном программном обеспечении iOS, “дефектах”, приводящих к “преждевременному старению, деградации и неожиданному выключению телефонов”, а также проблемах с производительностью батареи.

“Мировое соглашение не является признанием ответственности, правонарушений или вины со стороны Apple, которая отрицает выдвинутые против нее обвинения”, – говорится на веб-сайте, подробно описывающем условия предлагаемого мирового соглашения.

Сайт, созданный сторонним администратором Epiq, предоставляет заблаговременную информацию об урегулировании, с которой люди могут ознакомиться и определить, соответствуют ли они требованиям. Дело остается на рассмотрении Верховного суда Британской Колумбии, который еще не утвердил урегулирование.

Канадцы за пределами Квебека, которым принадлежали следующие устройства, могут претендовать на выплату в размере до 150 долларов за телефон:

Apple iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus Plus, SE, с установленной или загруженной до 21 декабря 2017 года iOS 10.2.1 или более поздней версией

Apple iPhone 7 или 7 Plus с iOS 11.2 или более поздней версией, установленной или загруженной до 21 декабря 2017 г.

Верховный суд Британской Колумбии примет решение об одобрении мирового соглашения 29 января. Если это произойдет, люди смогут подать онлайн-заявку в качестве участников коллективного иска.