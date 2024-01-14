Врачи по всей Канаде призывают к изменению системы здравоохранения

Врачи по всей стране призывают к изменению системы здравоохранения, поскольку переполненные отделения неотложной помощи с трудом справляются с респираторными вирусами.

Врачи по всей стране призывают к изменению системы здравоохранения, поскольку переполненные отделения неотложной помощи с трудом справляются с респираторными вирусами.

Министр здравоохранения Кристиан Дубе призывает людей по возможности избегать ERs (вируса) и делать прививки, что, безусловно, вызывает неприятные воспоминания о пандемии у многих жителей. “Прямо сейчас большой проблемой является переполненность отделений неотложной помощи”, – сказала вице-президент Квебекской ассоциации врачей скорой помощи (AMUQ) доктор Ремиллард Лабросс.

В Монреале средняя заполняемость залов ожидания и приемных покоев превышает 150 процентов, а в некоторых больницах пациенты ожидают приема у врача до семи часов и более. AMUQ говорит, что проблема заключается не в количестве пациентов в зале ожидания, а скорее во времени, которое требуется для приема пациентов.

“Для нас, работающих сейчас в отделении неотложной помощи, проблема на самом деле заключается в переполненности больницы, всей системы”, – сказал Ремиллард Лабросс. “Это то, что мешает нам выполнять нашу работу”, – сказал Лабросс.

Похожая история по всей стране. “Это в каждом отделении неотложной помощи, это 24 часа в сутки”, – сказала президент Канадской медицинской ассоциации (CMA) Кэтлин Росс. CMA утверждает, что Канада переживает кризис первичной медико-санитарной помощи.

“Давно пора трансформировать и перестроить систему здравоохранения”, – сказал Росс. “Как непосредственно связанный с этим работник, я могу заверить вас, что люди поставлены на грань. Мы очень стараемся укрепить систему, которая рушится вокруг нас и продолжает напрягать нас так, что мы на самом деле не можем этого выдержать”. В декабре Квебек принял законопроект № 15, масштабный законопроект о реформе здравоохранения, который пересматривает повседневное управление системой здравоохранения.

Все еще остаются вопросы о том, помогут ли эти изменения сократить время ожидания и переполненность больниц. Лабросс сказала, что врачи, однако, чувствуют, что их, наконец, услышали. “Что дает надежду команде, так это то, что мы видим, что есть хорошее понимание того, что происходит”, – сказала она. “Мы говорим не только о чрезвычайной ситуации, в которой заключается проблема. Мы говорим о системе как о проблеме”.