Компания Quaker Canada отзывает почти 40 видов батончиков и хлопьев

Компания Quaker Canada объявила отзыв некоторых своих батончиков и хлопьев из-за потенциального заражения сальмонеллой.

Это решение касается почти 40 продуктов с различными вкусами, включая гранолу Harvest Crunch и батончики Cap’n Crunch treat. Сроки годности – с 11 января по 9 июля или до 7 сентября 2024 года.

Quaker Canada заявляет, что приняла это решение после отзыва, инициированного в четверг в США компанией Quaker Oats Company. “Это действие предпринимается в Канаде из-за чрезмерной осторожности”, – заявили в канадской компании.

Потребителям предлагается проверить, есть ли у них дома какие-либо из отозванных продуктов, и, если да, утилизировать их. Quaker Canada подчеркнула, что отозванные продукты нельзя употреблять в пищу.

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) отмечает, что пища, зараженная бактериями сальмонеллы, может не иметь видимых признаков порчи или неприятного запаха, но все равно может вызвать у вас заболевание. Бактерии могут вызывать диарею, лихорадку и спазмы в животе.

Маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой наиболее подвержены риску осложнений. CFIA заявляет, что проводит расследование безопасности пищевых продуктов, которое может привести к отзыву других продуктов.