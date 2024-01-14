Биосенсорные растения для фитомониторинга сои испытают в Канаде

Американская компания Innerplant, специализирующаяся на разработке биоиндикаторных растений, ведет сотрудничество с крупным канадским кооперативом, чтобы представить свои технологии в области фитомониторинга сои.

Американская компания Innerplant, специализирующаяся на разработке биоиндикаторных растений, ведет сотрудничество с крупным канадским кооперативом, чтобы представить свои технологии в области фитомониторинга сои. При помощи биосенсорных растений, компания предлагает превентивную систему оповещения фермеров о возможных проблемах с урожаем.

Innerplant, базирующаяся в Калифорнии, получила финансовую поддержку от таких компаний, как John Deere, MS&AD Ventures и Upwest. Основатели Шелли Аронов и Роб Кумимото занимают руководящие посты в компании.

Технология Innerplant основана на семенах с встроенной фичей, которая активируется при наличии стресса у растения, вызванного нападением патогенных грибов. Растение мгновенно активирует свою иммунную систему и начинает излучать специфический световой сигнал. Этот сигнал, невидимый для человеческого глаза, может быть обнаружен специальными инструментами, такими как спутники, дроны и тракторы. Как только сигнал обнаружен, фермер получает информацию о том, какие растения поражены грибами и принимает необходимые меры.

В отличие от уже существующих инструментов, таких как индекс нормативных различий вегетативного индекса (NDVI), технология Innerplant позволяет предупредить о проблемах на ранней стадии инфекции, до того, как они могут быть замечены человеческим глазом при обходе поля. Это обеспечивает фермерам возможность предотвратить потерю урожая.

Innerplant уже получила крупные инвестиции и стала объектом интереса таких компаний как John Deere и Growmark. Для Innerplant это подтверждение ценности и эффективности их технологии. Компания планирует коммерциализировать свои решения в первую очередь для сои и кукурузы, поскольку эти культуры имеют наибольшую экономическую и экологическую значимость. Дальнейшие планы включают разработку биосенсора для кукурузы и исследование новых видов растений.